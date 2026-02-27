Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercadona refuerza su apuesta por el producto local: compra 70 millones de kilos de pátanos de Canarias

La compañía mantiene acuerdos estables con diferentes proveedores especialistas para abastecer a sus más de 1.600 tiendas en España

Mercadona compra 70 millones de kilos de Plátanos de Canarias durante el 2025.

Mercadona compra 70 millones de kilos de Plátanos de Canarias durante el 2025.

Las Palmas de Gran Canaria

La apuesta de Mercadona por los productos frescos de proximidad y origen nacional ha impulsado que la cadena de supermercados compre 70 millones de kilos de plátanos de Canarias durante el ejercicio 2025. Esta cifra es el resultado de la colaboración estrecha con el sector agrario canario para ofrecer un producto de alta calidad en todos sus lineales de España.

Para garantizar el suministro y la frescura, la compañía colabora actualmente con diferentes proveedores especialistas. Dentro de esta red de suministro, Mercadona destaca la colaboración con proveedores que cuentan con centros de maduración, lo que permite optimizar los procesos logísticos y asegurar que el fruto llegue en su punto óptimo a "El Jefe" (cliente).

El cultivo de este producto se localiza principalmente en las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, donde los estrictos estándares de producción y las condiciones naturales del Archipiélago garantizan un plátano de calidad superior, reconocido por su sabor único y sus propiedades nutricionales.

Apoyo al sector primario y crecimiento compartido

Este volumen de compras no solo responde a la demanda de los clientes, sino que garantiza la estabilidad de cientos de explotaciones agrarias. De esta manera, Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios, reforzando su apuesta por el crecimiento compartido, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización.

En la actualidad, el compromiso de la compañía con el tejido productivo español es firme: el 85% del surtido total de la compañía es de origen España. El plátano de Canarias es un producto estratégico que refleja la apuesta por la soberanía alimentaria y el desarrollo económico de las islas.

