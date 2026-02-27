Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La parodia de “Ni Borracho” de Quevedo que se hace viral al retratar la realidad social de Canarias

La Cangreja convierte “Ni Borracho” en una sátira viral sobre el coste de la vida, el agua y el trabajo en las Islas

@quevedo.pd

Mar Molina

Las Palmas de Gran Canaria

Las redes sociales vuelven a demostrar su capacidad para convertir una pieza cultural en fenómeno colectivo. En esta ocasión, la protagonista es La Cangreja, autora de una canción parodia inspirada en el conocido tema “Ni Borracho” del artista canario Quevedo, que ha logrado viralizarse gracias a un mensaje que conecta directamente con la experiencia diaria de miles de residentes en el archipiélago.

Lejos de quedarse en el humor superficial, la composición utiliza ironía, expresiones populares y referencias reconocibles para abordar problemas estructurales que forman parte del debate público en Canarias: el elevado coste de la compra, la presión turística, las dificultades laborales o la gestión de recursos básicos como el agua.

La canción circula principalmente en plataformas sociales, donde numerosos usuarios comparten fragmentos acompañados de comentarios que destacan su capacidad para resumir, en pocos versos, una sensación colectiva de agotamiento y resignación mezclada con orgullo identitario.

LETRA

Señores, un chance.

La compra en la isla es la más cara, loco quién la aguanta.

Ojalá baje Dios y vea que es la hotelera quien manda.

Explotada todo el día, otro turno, otra tanda.

Explotada todo el día, otro turno, otra tanda.

En carnavales mi madre, mihija para de comer.

Hay que dejar pa'l de fuera que va' hacer airbnb

Yo que vengo de las islas siempre el agua pa'l hotel.

Por el chorro la vecina no le sale pa' beber.

Viejita no me esperes, hoy tengo el turno doble

debajo de la alfombra derechos laborales.

Berni trae los hielos que el guiri le dal trabe

Se nos está yendo el baifo, no hay sangre en los hospitales.

Ay, qué bendición que nos separe tanta agua.

Hay fleje peñas y no se paran ni la guaguas.

Ojalá así vienen y usen el paraguas.

Ver esto seco hace que me entre toda la magua.

