La parodia de “Ni Borracho” de Quevedo que se hace viral al retratar la realidad social de Canarias

Las redes sociales vuelven a demostrar su capacidad para convertir una pieza cultural en fenómeno colectivo. En esta ocasión, la protagonista es La Cangreja, autora de una canción parodia inspirada en el conocido tema “Ni Borracho” del artista canario Quevedo, que ha logrado viralizarse gracias a un mensaje que conecta directamente con la experiencia diaria de miles de residentes en el archipiélago.

Lejos de quedarse en el humor superficial, la composición utiliza ironía, expresiones populares y referencias reconocibles para abordar problemas estructurales que forman parte del debate público en Canarias: el elevado coste de la compra, la presión turística, las dificultades laborales o la gestión de recursos básicos como el agua.

La canción circula principalmente en plataformas sociales, donde numerosos usuarios comparten fragmentos acompañados de comentarios que destacan su capacidad para resumir, en pocos versos, una sensación colectiva de agotamiento y resignación mezclada con orgullo identitario.

LETRA