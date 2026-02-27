El potaje meteorológico de mal tiempo por una dana mantiene en alerta a Canarias

Un potaje de mal tiempo provocado por una dana, una depresión aislada en niveles altos o gota fría, mantiene vigilante a las Islas. La mezcla de lluvias, tormentas, nevadas, calima, viento y fuerte oleaje, que comenzó a afectar al Archipiélago el miércoles por la noche y ayer dejó un reguero de incidencias menores, lleva al Gobierno de Canarias a activar varios niveles de alertas, que se mantendrán al menos durante este viernes.

Por un lado, la Dirección General de Emergencias activó la pasada madrugada la alerta naranja por fuertes vientos en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la isla de Gran Canaria, además de mantener en prealerta al resto de zonas del Archipiélago. Las rachas podrán superar los 90 kilómetros por hora en las cumbres y vertientes sureste y suroeste de la isla de El Hierro, en las cumbres y vertientes noroeste y sureste de La Palma y en las cumbres y vertientes sureste, suroeste y oeste de La Gomera. En Tenerife también sobrepasarán los 90 kilómetros por hora en la dorsal noroeste, cordillera dorsal, vertiente sureste y especialmente en las zonas altas como el Parque Nacional del Teide, donde es probable alcalcen los 100 kilómetros por hora.

En cuanto a los fenómenos costeros adversos, también se decretó la alerta desde las 17:00 horas de ayer en El Hierro, La Gomera y La Palma, así comoen el oeste, norte y nordeste de las restantes islas. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta que las olas pueden superar los cuatro metros.

Por si fuera poco, se mantienen las prealertas –un nivel inferior de prevención a las alertas– por nevadas en las cumbres de Tenerife –que ya ayer dejaron un fino manto blanco en el Teide–, por fuertes tormentas aisladas en Lanzarote y Fuerteventura, por lluvias en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y por calima a partir de las 12:00 horas de hoy en toda la región.

Los chicharreros se protegen de la lluvia, ayer, en el centro de Santa Cruz de Tenerife. / MARÍA PISACA

Cierre de vías en el Teide

El tiempo comenzó a empeorar al mediodía de ayer, aunque al cierre de esta edición no se habían registrado graves incidencias. Las más reseñables tienen que ver con la nieve que ha vuelto a caer en la cima de Tenerife, que llevó al Cabildo de Tenerife a cerrar varios accesos al Parque Nacional del Teide. La medida afecta a la TF-21 entre La Caldera y el Teleférico, incluyendo el acceso por Boca Tauce, así como a la TF-24 desde el cruce de Los Loros. El objetivo es evitar riesgos para los conductores y facilitar las labores de retirada de nieve en la calzada, cuyo grosor no pasaba ayer de los cuatro centímetros.

Desde primera hora se pusieron en funcionamiento los nuevos vehículos quitanieves incorporados recientemente al servicio insular. Estas máquinas permiten acelerar la limpieza de las carreteras y restablecer la circulación cuando las condiciones del tiempo lo permitan.

La corporación insular recuerda a la población la importancia de respetar las señalizaciones y las indicaciones de los servicios de seguridad, así como de evitar desplazamientos innecesarios hacia la cumbre mientras se mantengan las restricciones. Las carreteras de acceso al Teide tienen tramos sinuosos y de gran altitud, donde la presencia de hielo o nieve puede aumentar notablemente el riesgo de accidentes. Por ello se cierran las vías cuando se producen nevadas, aunque el espesor no sea elevado, como ocurrió ayer.

De ahí que las temperaturas mínimas se marcaran ayer en el espacio Patrimonio de la Humanidad. La menor de todas se registró a las 5:20 de la madrugada en Izaña, con -1,5 grados. Los termómetros también bajaron de los cero grados en la cumbre de La Palma: Roque de los Muchachos, con -0,7.

El Parque Nacional del Teide también sufrió las peores rachas de viento. Llegaron a alcanzar los 127 kilómetros por hora en Izaña, el mayor valor de todas las Islas. Se quedaron ayer cerca de los 100 kilómetros por hora en Vallehermoso (La Gomera, 95), La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria, 87), el Roque de los Muchachos (87) y el aeropuerto Tenerife Norte (85).

Registros de lluvias en Canarias

A pesar de estas malas condiciones, incluidos aguaceros muy puntuales –que se dieron sobre todo en el área metropolitana y el norte de Tenerife– y abundante nubosidad, solo hubo una incidencia en el tráfico aéreo. Un vuelo procedente de Madrid que iba a aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Norte tuvo que ser desviado al del sur. De resto, todas las aeronaves pudieron operar con normalidad en las ocho instalaciones que posee la Isla.

En lo que respecta a las precipitaciones acumuladas, las mayores cantidades de ayer se produjeron en Tejeda (Gran Canaria), con 38,1 litros por metros cuadrado; y Vega de San Mateo (Gran Canaria), con 32,2 litros por metro cuadrado. Les siguieron San Juan de la Rambla (Tenerife, 26,2), Vallehermoso (La Gomera, 20,4) y Candelaria (Tenerife, 19,4).

Los cabildos y ayuntamientos se mantendrán hoy preparados para cualquier emergencia pues el potaje de mal tiempo va a permanecer, sobre todo durante la mañana y primera hora de la tarde. n