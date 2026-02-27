Sanidad pide extremar las precauciones ante la calima y el empeoramiento de la calidad del aire por la DANA en Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha recomendado a la población, especialmente a las personas más vulnerables, que extreme las precauciones ante el episodio de calima previsto en varias islas del Archipiélago por la DANA.

La advertencia se produce tras las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha emitido aviso amarillo por polvo en suspensión y reducción de la visibilidad, previsiblemente hasta las 23:59 horas de este viernes. La presencia de partículas en el aire puede afectar tanto a la salud como a la seguridad vial.

Paralelamente, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por calima, al estimarse que la calidad del aire podría situarse entre desfavorable y muy desfavorable en distintas zonas de Canarias. Esta decisión se adopta en coordinación con la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

José Pérez Curbelo

Según los modelos de predicción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se prevé la llegada de masas de aire africano que pueden elevar las concentraciones de polvo en superficie hasta valores comprendidos entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico (μg/m³).

El valor límite diario establecido para la protección de la salud es de 50 μg/m³, por lo que en determinadas zonas se podrían superar ampliamente esos niveles.

Cómo afecta la calima a la salud

La Dirección General de Salud Pública, dependiente del Servicio Canario de la Salud, recuerda que la exposición a elevadas concentraciones de partículas en suspensión puede provocar síntomas leves como irritación nasal, picor de garganta, enrojecimiento ocular o tos.

Sin embargo, en personas con patologías previas, las consecuencias pueden ser más graves. La calima puede desencadenar crisis asmáticas, agravar enfermedades respiratorias crónicas como la bronquitis o empeorar dolencias cardíacas. También aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, tanto del tracto superior como inferior.

Desde Sanidad se advierte además de que estos episodios suelen traducirse en un incremento de las atenciones en servicios de urgencias, incluso hasta cinco días después de que finalice el fenómeno.

Grupos de población más vulnerables

Aunque cualquier persona puede experimentar molestias durante un episodio de calima, existen colectivos especialmente sensibles:

Menores de edad .

. Personas mayores .

. Pacientes con enfermedades respiratorias (asma, bronquitis crónica) o cardíacas.

Mujeres embarazadas .

. Personas que trabajan al aire libre.

Fumadores.

En estos grupos, la exposición prolongada al polvo en suspensión puede tener efectos más intensos y duraderos.

José Pérez Curbelo

Recomendaciones para reducir riesgos

Ante esta situación, la Dirección General de Salud Pública insiste en seguir una serie de medidas preventivas básicas:

Evitar actividades que impliquen esfuerzo físico al aire libre .

. Permanecer en interiores el mayor tiempo posible.

Mantener puertas y ventanas cerradas para limitar la entrada de polvo.

para limitar la entrada de polvo. Limpiar superficies con paños húmedos en lugar de barrer en seco.

en lugar de barrer en seco. Mantener una adecuada hidratación y continuar con la medicación habitual en personas con enfermedades crónicas.

Permanecer en ambientes húmedos si es posible.

Seguir la información oficial sobre la evolución del episodio.

En caso de empeoramiento de síntomas respiratorios o dificultades para respirar, se recomienda contactar con el 1-1-2, teléfono de emergencias en Canarias.

Seguimiento de la situación

Las autoridades autonómicas continuarán monitorizando la evolución de la calima y actualizarán las recomendaciones en función de los datos meteorológicos y de calidad del aire.

La combinación de polvo en suspensión y posibles rachas de viento puede agravar la sensación de sequedad ambiental y reducir la visibilidad, lo que también obliga a extremar la precaución en carretera.

Sanidad subraya la importancia de la prevención y la información oficial para minimizar los efectos de estos episodios, frecuentes en Canarias por su proximidad al continente africano. Mantenerse informado y adoptar medidas sencillas puede marcar la diferencia en la protección de la salud, especialmente entre los colectivos más sensibles.