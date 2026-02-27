La sanidad privada, un pilar económico y social para Canarias

En Canarias, hablar de sanidad privada es hablar de empleo, inversión, innovación y cohesión social. Es hablar de un sector que no solo cuida la salud de las personas, sino que contribuye de manera decisiva al desarrollo económico del archipiélago.

Los datos avalan esta realidad. Según ASPE, el sector hospitalario privado en Canarias cuenta con 25 hospitales, lo que representa el 71% del total de hospitales de las islas, y dispone de 2.593 camas, equivalentes al 36% del total. Estas cifras reflejan el peso estructural del sector en la red asistencial canaria y su capacidad de respuesta ante la demanda sanitaria creciente.

En términos de equipamiento tecnológico, la sanidad privada concentra una parte muy significativa de los recursos diagnósticos de alta complejidad: el 63% de las resonancias magnéticas, el 56% de los mamógrafos y el 53% de los equipos de hemodinámica. Esto significa que una parte esencial del diagnóstico precoz y del tratamiento cardiovascular en Canarias se realiza gracias a infraestructuras privadas que complementan y refuerzan el sistema público.

Además, el peso asistencial del sector privado se refleja también en la actividad clínica. Según los últimos datos de actividad especializada (2022), el sector privado en Canarias realizó 67.097 altas hospitalarias (34,8% del total), 545.023 estancias (30,3%), 94.218 intervenciones quirúrgicas (48,6%) y 500.710 urgencias (41,4%). Estas cifras muestran que prácticamente la mitad de las intervenciones quirúrgicas y más del 40% de las urgencias en atención especializada se realizan en centros privados, lo que evidencia su papel estructural dentro del sistema sanitario canario.

Empleo estable y cualificado

La sanidad privada es también un generador clave de empleo cualificado. En Canarias, de los 20.587 profesionales que trabajan en el sector sanitario privado, 7.081 (34%) lo hacen en el ámbito hospitalario.

Dentro del sector hospitalario privado, la estructura profesional se distribuye de la siguiente manera: 27% médicos, 15% enfermería36% otros profesionales sanitarios y 22% profesionales no sanitarios. De los 1.900 médicos que ejercen en hospitales privados, el 51% mantiene una vinculación directa con los centros y el 49% actúa como personal colaborador, lo que demuestra un modelo organizativo dinámico y especializado.

En el caso de Hospitales Universitarios San Roque, más de 1.000 profesionales forman parte de un proyecto sanitario que apuesta por la formación continua, la innovación tecnológica y la excelencia asistencial. Como primer grupo hospitalario privado en lograr la acreditación de universitario en el Archipiélago, reforzamos nuestro compromiso con la formación de nuevas generaciones de médicos y sanitarios.

Soporte estratégico al turismo

En una comunidad donde el turismo representa una parte esencial del PIB, contar con una red hospitalaria privada sólida es un factor estratégico. Cada año, miles de turistas reciben atención sanitaria en nuestras islas, reforzando la confianza internacional en Canarias como destino seguro.

La sanidad privada no solo atiende emergencias; también es un pilar para el turismo de salud, un segmento en crecimiento que aporta valor añadido y diversificación económica.

Colaboración público-privada: eficiencia y sostenibilidad

La sanidad privada no compite con el sistema público, lo complementa. En un territorio fragmentado como Canarias, la colaboración estructurada entre ambos modelos es imprescindible para reducir listas de espera, optimizar recursos y garantizar el acceso equitativo a la tecnología médica.

Desde la presidencia de ASPE y de la Comisión de Sanidad de la CEOE, trabajamos para fortalecer ese diálogo institucional, defender un marco regulatorio estable y poner en valor el papel estratégico de la sanidad privada como parte de la solución ante los retos de sostenibilidad del sistema sanitario.

Innovación y liderazgo desde Canarias

Hospitales Universitarios San Roque es ejemplo de cómo desde Canarias se puede liderar en áreas de alta complejidad como la oncología integral, la cirugía cardíaca, la cirugía del Parkinson, la cirugía robótica o la neurocirugía avanzada. Hemos sido pioneros en certificación de experiencia del paciente y en la incorporación de tecnologías que mejoran la precisión clínica y la eficiencia asistencial.

La sanidad privada en Canarias no es un actor secundario: es un pilar estructural del sistema, un generador de empleo estable y cualificado, un aliado del turismo y un motor de innovación. Invertir en salud es invertir en desarrollo. Y en Canarias, la sanidad privada forma parte esencial de ese desarrollo económico y social.

