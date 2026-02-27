De los Tercios del XVI al cuerpo de élite del siglo XXI: La Armada conmemora el aniversario de la Infantería de Marina más antigua del mundo

La Armada celebra el 489 aniversario de la creación de su Infantería de Marina con un acto militar en el Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores del Tercio del Norte, en Ferrol, hoy 27 de febrero, que será el principal de los programados en los distintos puntos del territorio nacional donde el Cuerpo mantiene presencia. La ceremonia estará presidida por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, acompañado por el Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina, general de división José Luis Souto Aguirre, y reunirá a autoridades civiles y militares.

El acto incluirá izado solemne de Bandera, formación, homenaje a los que dieron su vida por España y desfile de la fuerza. Un evento que se enmarca en un programa conmemorativo que desarrollado entre los días 19 y 27 de este mes, y que combina actividades militares con otras culturales y de divulgación histórica, abiertas a la ciudadanía.

Con motivo de la efeméride, la Armada también ha elaborado un vídeo institucional que recorre la trayectoria del Cuerpo desde sus orígenes hasta las misiones actuales.

LA MÁS ANTIGUA DEL MUNDO

Creada en 1537 por Carlos I con la constitución de las ‘Compañías Viejas del Mar de Nápoles’, la Infantería de Marina española es la más antigua del mundo y la primera fuerza organizada específicamente para combatir ‘por tierra y por mar’. Con Felipe II se formarían en 1566 los primeros Tercios de Armada, heredando la antigüedad de aquellas compañías al integrarlas en el denominado ‘Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles’.

Actualmente, la Fuerza de Infantería de Marina (FIM), con Cuartel General en San Fernando (Cádiz), proporciona a las Fuerzas Armadas una capacidad expedicionaria, polivalente y de alta disponibilidad para la gestión de crisis. Se articula en torno a la Brigada de Infantería de Marina ‘Tercio de Armada’, la Fuerza de Protección de la Armada y la Fuerza de Guerra Naval Especial, con unidades en Ferrol, Cartagena, Madrid, San Fernando y Las Palmas de Gran Canaria.

En la actualidad, efectivos de Infantería de Marina participan en despliegues en Irak, Océano Índico, Mar del Norte, Golfo de Guinea, Rumanía y en el Grupo de Combate Expedicionario DÉDALO, además de en actividades de Seguridad y Cooperación en África, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión y en la misión EUMAN-UA de apoyo a la formación militar de Ucrania, contribuyendo a la seguridad internacional junto al resto de las Fuerzas Armadas y países aliados.

ACTOS CONMEMORATIVOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS GEOGRÁFICAS

Los Infantes de Marina celebrarán en torno al 27 de febrero actos de carácter militar y sociocultural en todas las áreas donde radican sus unidades: Ferrol, San Fernando, Cartagena, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.

En la ciudad gallega de Ferrol se ubican dos unidades de Infantería de Marina de la Fuerza de Protección de la Armada, el Tercio del Norte en el Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores y el Cuartel General de la Fuerza de Protección, en la Estación Naval de la Graña. El programa desarrollado por estas unidades abarca diferentes actividades como un concierto de la Unidad de Música del Tercio del Norte, el 25 de febrero, en el Teatro Jofre, o el jueves 26, a las 17:30 horas, en la Sala Carlos III de la EXPONAV la conferencia ‘Desde un glorioso pasado.

Los Tercios españoles en perspectiva histórica’, impartida por el doctor en Historia Juan Torrejón. Posteriormente, a las 20:00 horas, tendrá lugar un arriado solemne en el Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores. Ambos actos estarán abiertos al público. El viernes 27 se desarrollarán el izado de Bandera y el acto militar central presidido por el AJEMA, que culminará con una cena de gala.

San Fernando (Cádiz) acoge el Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina y la Brigada de Infantería de Marina ‘Tercio de Armada’, en el ‘Cuartel de San Carlos-Batallones de Marina’. Con motivo del aniversario, La Plaza de Armas ‘Lope de Figueroa’ del histórico cuartel ha abierto el programa de actos con un emotivo arriado solemne el 19 de febrero, uno de los más emblemáticos presidido por el Almirante de la Flota, almirante José Enrique Delgado y al que han asistido numerosas autoridades civiles y militares, así como ciudadanos que han querido acompañar a los infantes de marina. La ceremonia ha contado con una sección de uniformes de época, salvas de artillería y el tradicional toque de Oración.

El 25 de febrero, el Palacio de Congresos de Cádiz acoge el concierto del Tercio Sur con piezas puramente sinfónicas y otras con coro, y en esta ocasión con la participación de la Coral de la Universidad de Cádiz. Y el 26 de febrero el almirante Juan Rodriguez Garat imparte una conferencia sobre la figura de Álvaro de Bazán. ‘Rey servido y Patria honrada’ en el Club Naval de Oficiales en San Fernando.

En Cartagena, sede del Tercio de Levante y de la Fuerza de Guerra Naval Especial, con base en la Estación Naval de La Algameca, se desarrollarán igualmente actos militares conmemorativos entre los días 20 y 28 de febrero. Son destacables un concierto abierto al público y unas jornadas de puertas abiertas a la sala histórica de del Tercio de Levante, además de una conferencia institucional, que contará como ponente con el catedrático de la universidad de Granada, D. Miguel Luis Lopez- Guadalupe. El acto central del 27 de febrero, presidido por el general jefe de Gabinete del JEMAD Juan Francisco Martinez-Merello Diaz de Miranda, contará con una representación de las tres unidades y las banderas de estas, y acogerá la entrega de los premios de Amigos de la Infantería de Marina, que este año corresponde al periodista Pepe Castillo Abreu. El programa finaliza el día 28 con una jornada de veteranos del Cuerpo de Infantería de Marina organizado por el Tercio de Levante.

La Unidad de Seguridad de Canarias, en las Palmas de Gran Canaria organizará actos propios, sumándose a esta conmemoración que pone en valor casi cinco siglos de servicio ininterrumpido a España. El 27 de febrero se celebra en la Plaza de Armas del Arsenal de Las Palmas el Izado solemne y ceremonia militar; un acto presidido por el Comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (CMCOE), general de división Ángel Ramón Herrezuelo Pérez y con la presencia de autoridades civiles, militares y de “Amigos de la Infantería de Marina”.

Por último, la Agrupación de Madrid participará en los actos programados en la capital reforzando la dimensión institucional de la celebración. La agenda para Madrid incluye un concierto de la Unidad de Música, conferencia divulgativa, competiciones deportivas y acto militar central con izado solemne en el cuartel de Granaderos de la agrupación, entre otros.