El 69% de los españoles considera la prostitución una forma de violencia contra la mujer

El 69% de los españoles considera que la prostitución es una forma de violencia contra la mujer, un porcentaje que se eleva hasta el 75,1% en el caso del género femenino. A pesar de esto, el 70% considera que no se debería castigar penalmente acudir a estos servicios. Estos son varios de los datos arrojados por una encuesta del CIS sobre la percepción social de esta práctica, impulsada por el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El mismo porcentaje de encuestados iguala la pornografía a la prostitución y afirma que fomenta la violencia contra el género femenino, y más del 90% pide vetarla de manera más eficaz a los menores.

Este estudio, tal y como recoge Europa Press, ha sido presentado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un acto realizado en la sede del Ministerio en el que estuvo acompañada por la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, y la delegada del Gobierno central contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.

Los resultados de la investigación arrojan que casi el 80% de los entrevistados considera que la prostitución pone en riesgo la dignidad de las personas que se prostituyen, mientras que más del 75% opina que la mayor parte de las mujeres prostituidas son víctimas de explotación sexual.

En este sentido, más de tres cuartas partes de los españoles consideran que la prostitución no es un trabajo «como otro cualquiera» y un 79,8% de los encuestados rechaza que se trate de «una forma de ejercer la libertad sexual».

Según los resultados publicados por el Ministerio de Igualdad, el 82% de la población cree que pagar para mantener relaciones sexuales y ver pornografía es un comportamiento más propio de los hombres, mientras que la prostitución es concebida como un comportamiento más propio de las mujeres.

En este contexto, al 63% de los entrevistados le parecería mal que un hombre de su familia pagase por mantener relaciones sexuales, un porcentaje que crece hasta el 71,1% entre las mujeres. Además, un 91,2% de las mujeres asegura no tener ninguna disposición a mantener una relación de pareja con una persona que pague por mantener relaciones sexuales.

Por otro lado, siete de cada diez encuestados creen que las mujeres que se prostituyen lo hacen por «necesidad económica» y un 41,5% considera que son forzadas a ello.

En cuanto a las medidas para erradicar la prostitución, casi la mitad de la población estima que la más necesaria es el refuerzo de la educación en igualdad, la sexualidad y los derechos humanos desde la infancia. Igualmente, se ve necesario el ofrecimiento de programas sociales y económicos para que las mujeres puedan dejar la prostitución.

Por otro lado, tres de cada diez encuestados creen que castigar a quienes pagan por la prostitución y a quienes se lucran por la prostitución ajena, pero no a las mujeres prostituidas, podría ser otra medida eficaz.

En cuanto a quienes pagan por prostitución, casi la mitad de quienes consideran que hay que imponer castigos a quienes pagan o se lucran con la prostitución entiende que esa conducta debería acarrear sanciones educativas y económicas.

Finalmente, respecto a aquellos que se lucran con la actividad sexual ajena, un 82,4% menciona la pena de cárcel como castigo y un 85,6% opina que castigar a quienes se lucran con la prostitución ajena contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Onlyfans

En relación con la pornografía, el 71,6% de los españoles afirma que fomenta la violencia contra las mujeres y un 93,3% defiende la necesidad de limitar el acceso de los menores al porno. Así, creen que la responsabilidad de fijar estas limitaciones corresponde principalmente a la familia, los padres y las madres, pero también al Gobierno.

Además, siete de cada diez consideran que pagar por ver actos sexuales en Internet es una forma de prostitución y seis de cada diez afirman conocer plataformas como Onlyfans o JustForFans, siendo mayor el conocimiento entre hombres y entre los 16 y los 34 años.