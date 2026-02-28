La Aemet avisa: lluvias débiles en el norte y rachas fuertes de alisio este domingo en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo cielos nubosos en el norte de las islas, con probables lluvias débiles y ocasionales en medianías, además de un alisio moderado que soplará con rachas fuertes y puntualmente muy fuertes durante la primera mitad del día.

Las temperaturas registrarán ligeros descensos, especialmente en zonas orientadas al sur y oeste. El viento será más intenso en vertientes sureste y noroeste, particularmente en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, aunque tenderá a amainar por la tarde. En las costas del suroeste se esperan brisas.

En el mar, el viento del norte o nordeste alcanzará fuerza 4 a 6, arreciando a 7 y ocasionalmente a 8. Se prevé fuerte marejada o mar gruesa y mar de fondo del norte o noroeste con olas de entre 1 y 3 metros, que podrían llegar a los 4 metros en el norte de Tenerife. En la costa norte de Gran Canaria no se descartan aguaceros durante la tarde.

Previsión por islas

Lanzarote

Intervalos nubosos, con mayor nubosidad en el norte y cielos más despejados en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte en la primera mitad del día.

Arrecife: 16ºC / 22ºC

Fuerteventura

Intervalos nubosos en general, predominando los cielos poco nubosos en el sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Alisio moderado con intervalos de fuerte en Jandía durante la mañana.

Puerto del Rosario: 16ºC / 22ºC

Gran Canaria

Predominio de cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en medianías durante la primera mitad del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas del sur. Alisio moderado a fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste, especialmente por la mañana.

Las Palmas de Gran Canaria: 17ºC / 21ºC

Tenerife

Cielos nubosos en el norte con probables lluvias débiles en medianías del nordeste durante la mañana. Intervalos nubosos en el oeste y sur y más despejado en el este y cumbres centrales. Temperaturas en ligero descenso, más notable en medianías del sur y oeste. No se descartan heladas débiles en zonas altas. Alisio moderado a fuerte con rachas muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste.

Santa Cruz de Tenerife: 17ºC / 22ºC

La Gomera

Nubosidad en el norte con probables lluvias débiles en medianías durante la mañana. Más despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la vertiente sur. Rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste y en cumbres expuestas durante la primera mitad del día.

San Sebastián de La Gomera: 17ºC / 21ºC

La Palma

Cielos nubosos en el norte y este con probables lluvias débiles en medianías del nordeste. Más despejado en el oeste. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas también a la baja en el oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste.

Santa Cruz de La Palma: 16ºC / 20ºC

El Hierro

Predominio de cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles en medianías del nordeste. Poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Alisio moderado con rachas fuertes en vertiente sur y extremo noroeste durante la mañana.

