¿Qué es IRLab?: El proyecto del Gobierno de Canarias para diseñar políticas a largo plazo

Hace 40 años, en 1986, se puso de moda el término ‘slow polític’ o política lenta que aboga por tomar decisiones pausadas y reflexivas que contrarresten la inmediatez y el estrés del ritmo del día a día. En junio del pasado año, Canarias puso en marcha IrLab, su propio proyecto para ‘cocinar’ política a fuego lento.

Una forma de tomar decisiones más pausada y reflexiva, que pone el foco en la calidad y no en la inmediatez, o lo que es lo mismo, una Oficina de Prospectiva y Estrategia. Esa fue la idea lanzada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante el Debate sobre el estado de la nacionalidad celebrado el pasado año. Tres meses después, en junio, se creó el proyecto IRLab (Islas Responsables Lab), un espacio de pensamiento estratégico para analizar los retos futuros del Archipiélago y establecer las bases de su desarrollo a largo plazo.

En Euskadi y Cataluña existen oficinas parecidas, "pero no de una dimensión tan grande" como la de Canarias, asegura Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete de la Presidencia encargado de coordinarla.

IRLab se articula en torno a cinco grupos de trabajo para abordar los retos que tiene Canarias

Mujeres jóvenes

Nueve meses después de su puesta en funcionamiento, quince personas –"muy jóvenes y en su práctica totalidad mujeres"– trabajan en medio centenar de propuestas y proyectos que van desde la integración laboral de menores migrantes no acompañados en proceso de adultez y la formación a la población más joven de Senegal, Mauritania y Gambia con el fin de desincentivar la migración irregular (Proyecto Tierra Firme), pasando por la potenciación de la música intergeneracional (mezcla de música urbana y folklore tradicional canario), el impulso a las cooperativas de viviendas o de reciclaje de utensilios para promover no solo la economía circular sino la inserción laboral de personas vulnerables en riesgo de exclusión social.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, firmó en junio de 2025 con la Fecam la 'Declaración de Agüimes' para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los municipios canarios. / E.D. / L.P.

"Nuestra filosofía es huir del día a día y de las decisiones inmediatas que deben adoptar las distintas consejerías del Gobierno de Canarias. Miramos más allá, a 30 años vista, trascendemos a lo que es una o dos legislaturas y sacamos adelante propuestas serias y rigurosas que se alejen de lo que se suele denominar ocurrencias políticas", afirma Caraballo.

IRLab se articula, tal y como explica el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, en torno a cinco líneas de trabajo especializadas que abordan, «de manera práctica, los grandes desafíos del presente y del futuro de Canarias:Agenda 2030, sostenibilidad, relaciones con África, innovación social, los municipios de menos de 10.000 habitantes y visibilizar el talento existente en las Islas.

La totalidad de los proyectos que se elaboran ponen el foco en el envejecimiento de la población, la sostenibilidad compartida entre territorios, la migración o la innovación social de base comunitaria.

Como ejemplo, Caraballo pone el proyecto de moda para formación y emprendimiento en el sector de la moda para las mujeres mauritanas o las llamadas ‘Rutas 2030’ para conectar el territorio con los valores y metas de la Agenda Canaria para el Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El vicecosnsejero del Gabinete de Presidencia, Octavio Caraballo, participó en mayo de 2025 en la 'Ruta 2030' del volcán Tajogaute. / E.D. / L.P.

Rutas 2030

Así, se han celebrado rutas en Gáldar (Gran Canaria), que recogió la propuesta de recuperar el cultivo del lino como elemento de preservación del paisaje y cultura tradicional; Frontera (El Hierro) -donde se planteó como reto la recuperación de la piña tropical-; El Paso (La Palma), donde el reto es producir el huevo del gusano para garantizar la producción de la seda palmera; Puerto del Rosario (Fuerteventura), con una propuesta para rehabilitar y modernizar las gavias de Guisguey; y Tinajo (Lanzarote), ruta en la que se propuso una guagua circular para evitar la masiva entrada de vehículos particulares al parque nacional de Timanfaya.

A esta iniciativa se suma Islas Responsables, que aspira a convertir a Canarias en un referente internacional de sostenibilidad replicando ideas innovadoras ya aplicadas con éxito en otras islas del mundo. Su primer gran proyecto ha sido el lanzamiento de un hub digital de sostenibilidad: una plataforma que reúne casos inspiradores para fomentar el intercambio de conocimiento y conectar a territorios aislados en torno a una visión compartida.

Ciencia y tecnología

Este equipo también organizó dos ediciones de DiploInnova Canarias, una propuesta que tiene como objetivo avanzar en el conocimiento global de la ciencia y la tecnología a través de las capacidades diferenciadas que ofrece el archipiélago.

Primera edición de DiploInnova Canarias en La Palma dedicada a Astrofísia y Espacio en septiembre de 2025. / E.D. / L.P.

El primero de estos encuentros se desarrolló en La Palma en octubre de 2025 y puso el foco en la astrofísica y el espacio, ámbitos en los que las islas se han consolidado como un referente mundial. A principios de febrero de 2026 se celebró la segunda edición, en este caso en Madrid, y tuvo como eje el océano y cambio climático.

Otra de los focos de este laboratorio es la promoción de la convivencia intercultural y la cooperación con los países africanos más próximos. Uno de sus objetivos prioritarios es la atención integral a menores extranjeros no acompañados que han llegado a las islas, con especial atención a su transición hacia la vida adulta.

Para mejorar esa atención a la infancia migrante, en junio se llevó a cabo una jornada en Madrid con un centenar de participantes de cerca de 50 organizaciones y entidades sociales de la que salió la publicación de una guía de buenas prácticas para mejorar la recepción de estos menores.

Vivienda intergeneracional

El contacto estrecho con las entidades del tercer sector es también una de las líneas de actuación de IRLab para poner en marcha experiencias piloto que permitan explorar nuevas vías de intervención innovadoras. En este sentido, ha diseñado un programa de vivienda intergeneracional compartida para combatir la soledad no deseada en personas mayores y, a la vez , paliar el déficit de viviendas entre la población joven.

Otro de los graves problemas a los que se enfrenta Canarias es el de la despoblación en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Una de cada diez personas vive en pueblos que, como aseguran los responsables de IRLab, "son pequeños en población pero enormes en historia, identidad y potencial de desarrollo". Por todo ello, este laboratorio de políticas a fuego lento impulsa proyectos de turismo rural, economía verde, sector primario, cultura local y emprendimiento joven, entre otros, para fijar la población a estos territorios.

Para Caraballo, el balance global de estos primeros meses es "muy positivo, el ímpetu de la juventud, unido a su gran preparación, logró que vayamos más rápido de lo que teníamos previsto".

Una feria gastronómica que cuenta con la participación del proyecto Dinamiza Rural / E.D. / L.P.