Jornada de viento fuerte y mar alterada este sábado en el Archipiélago en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Canarias una jornada marcada por cielos poco nubosos y una calima en altura que tenderá a disiparse desde primeras horas. El viento alisio soplará con intensidad fuerte y dejará rachas muy intensas en distintos puntos del Archipiélago.

No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en medianías de las islas centrales, sobre todo en las vertientes norte. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, salvo en zonas de cumbre, donde se mantendrán sin cambios significativos.

El viento del norte o nordeste será el fenómeno más destacado del día, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, además de en cumbres expuestas. En La Gomera, durante la primera mitad de la jornada, podrían alcanzarse los 90 kilómetros por hora, aunque este escenario es menos probable en el resto de islas.

En el mar, se espera viento de fuerza 5 a 7, con intervalos ocasionales de fuerza 8, que generará fuerte marejada o mar gruesa. Habrá mar de fondo del nordeste con olas de entre 3 y 4 metros en las islas occidentales, con tendencia a disminuir. En las orientales, el oleaje será del noroeste, con alturas de entre 1 y 2 metros.

Previsión por islas

Lanzarote

Intervalos nubosos en el norte y calima en niveles altos en retirada. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso, más acusado en el sur. Rachas muy fuertes en el sureste.

Arrecife: 16ºC / 22ºC.

Fuerteventura

Poco nuboso con intervalos matinales en el norte. Calima remitiendo. Máximas en ligero descenso, especialmente en el oeste. Rachas fuertes en la mitad sur.

Puerto del Rosario: 16ºC / 23ºC.

Gran Canaria

Nubosidad en el norte con probables lluvias débiles en medianías. Calima en retirada. Mínimas en ligero descenso y máximas sin grandes cambios. Rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, con posibilidad de alcanzar los 90 km/h de forma puntual.

Las Palmas de Gran Canaria: 18ºC / 22ºC.

Tenerife

Intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales en medianías del noreste. Descenso de máximas en zonas del sur. Rachas muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, con posibilidad de superar los 90 km/h.

Santa Cruz de Tenerife: 17ºC / 22ºC.

La Gomera

Intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales. Rachas muy fuertes que podrían superar los 90 km/h en vertientes expuestas y cumbres.

San Sebastián de La Gomera: 18ºC / 22ºC.

La Palma

Nubosidad en el norte con lluvias débiles ocasionales en medianías del noreste. Máximas en ligero descenso. Rachas fuertes en vertiente noroeste y extremo sur.

Santa Cruz de La Palma: 17ºC / 21ºC.

El Hierro

Intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales. Rachas muy fuertes en vertientes sureste, noroeste y zonas altas, con posibilidad de alcanzar los 90 km/h.

