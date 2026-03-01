La borrasca Regina impactará desde el lunes en Canarias con viento fuerte y lluvias

Canarias volverá a situarse en el punto de mira meteorológico a partir de este lunes con la llegada de una nueva borrasca de gran impacto. El sistema, nombrado Regina por el servicio meteorológico portugués, dejará lluvias, viento intenso y un notable cambio de tiempo en el Archipiélago coincidiendo con el inicio de marzo y la primavera climatológica.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, Regina alcanzará primero a las islas occidentales. La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife estarán en aviso amarillo por rachas que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora. El viento será uno de los fenómenos más destacados en las primeras horas del episodio, aunque también se esperan precipitaciones que podrían intensificarse conforme avance la semana.

En el mar, se prevé viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, ocasionalmente 7, con fuerte marejada que tenderá a disminuir. Se mantendrá mar de fondo del norte con olas de entre dos y tres metros.

Primera semana de marzo de 2026 con un inicio de primavera inestable e incierto lluvias, tormentas, nevadas, calima / METEORED ESPAÑA

Así afectará por islas

En Gran Canaria, el norte comenzará nuboso con baja probabilidad de lluvia débil, abrirá claros por la tarde y volverán las precipitaciones a última hora. Las máximas subirán ligeramente en el norte y medianías, mientras que el viento podría dejar rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas al final del día.

En Tenerife, tras una mañana con nubosidad en el norte y escasa lluvia, el tiempo se inestabilizará por la tarde-noche con precipitaciones que podrían ser persistentes en algunos puntos. No se descartan heladas débiles en zonas altas. El viento se reforzará en la dorsal y vertientes nordeste y noroeste.

En La Palma, La Gomera y El Hierro, el patrón será similar: nubosidad en el norte, claros al mediodía y regreso de lluvias por la tarde. En todas ellas el viento arreciará por la noche, con posibles rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas.

En Lanzarote y Fuerteventura, la mañana será nubosa con apertura de claros, pero las lluvias débiles podrían reaparecer al final del día. El viento también se intensificará progresivamente.

Anomalías semanales de la precipitación para la misma semana: verdes para anomalías positivas y naranjas para anomalías negativas. / ECMWF - METEORED España

Una borrasca de alto impacto

Regina es ya la decimocuarta borrasca de alto impacto de la temporada de las que reciben nombre oficial y la decimoséptima desde el pasado mes de octubre. Con este nuevo nombramiento se iguala la temporada 2023-2024 como la que más sistemas bautizados ha registrado hasta la fecha.

A nivel nacional, la borrasca también afectará al sur y este peninsular, especialmente a la vertiente mediterránea, donde se prevén acumulados importantes de lluvia en los próximos días. La posición de la bolsa de aire frío en altura y el desarrollo de bajas presiones en el norte de África favorecerán un flujo húmedo que incrementará la inestabilidad.

Los modelos meteorológicos apuntan a que tanto la Península como los archipiélagos vivirán una semana variable, con acumulados que puntualmente podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas. En Canarias, el seguimiento estará centrado especialmente en la intensidad del viento en cumbres y vertientes expuestas y en la evolución de las precipitaciones en las islas de mayor relieve.

Tras meses marcados por el paso continuado de borrascas, Regina se suma a una temporada especialmente activa que ha dejado abundantes lluvias en buena parte del país.