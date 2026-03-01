Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias desactiva la alerta por viento y la prealerta por calima en todo el Archipiélago

La Dirección General de Seguridad y Emergencias mantiene la alerta por fenómenos costeros en las Islas

Un hombre camina bajo la espesa calima.

Un hombre camina bajo la espesa calima. / Arturo Jiménez

Aránzazu Fernández

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finalizada la situación de alerta por viento en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, así como la prealerta por el mismo fenómeno en el resto del Archipiélago, a partir de las 12:00 horas de este domingo 1 de marzo.

La decisión se adopta tras analizar los últimos datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes oficiales, que confirman la mejora de las condiciones atmosféricas que motivaron la activación de estos avisos.

La medida se enmarca dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), el instrumento que regula la gestión de este tipo de situaciones en la comunidad autónoma. Este plan establece los protocolos de actuación ante episodios como fuertes vientos, lluvias intensas o fenómenos costeros adversos.

También concluye la prealerta por calima

De forma paralela, el Ejecutivo autonómico ha desactivado la situación de prealerta por calima en todo el territorio canario desde la misma franja horaria. La reducción de la concentración de polvo en suspensión y la mejora de la visibilidad han permitido levantar esta medida preventiva.

La calima, fenómeno habitual en Canarias debido a la proximidad con el continente africano, puede afectar a la calidad del aire y a la salud, especialmente en personas con patologías respiratorias. Por ello, durante los episodios de mayor intensidad, las autoridades recomiendan seguir las indicaciones difundidas por los servicios oficiales.

Con la mejora del tiempo, Canarias recupera la normalidad tras varios días marcados por condiciones adversas, aunque las autoridades recuerdan la importancia de mantenerse informado ante posibles cambios meteorológicos.

Por otro lado, la Dirección General de Seguridad y Emergencias mantiene la alerta por fenómenos costeros en las Islas.

