Bajo los efectos de la borrasca Therese, ni móviles ni distracciones: la multa de 200 euros que persigue la Guardia Civil en las carreteras de Canarias

La llegada de la borrasca Therese a las Islas Canarias ha puesto en alerta a los conductores. Con lluvias intensas y rachas de viento dificultando la circulación, la seguridad vial se vuelve más crucial que nunca. En este contexto, la Guardia Civil recuerda que no basta con cumplir con el equipamiento de emergencia: la atención al volante es vital. De hecho, puedes ser sancionado con 200 euros aunque lleves correctamente la baliza V16 si los agentes detectan un uso indebido del teléfono móvil.

Desde el pasado 1 de enero, la baliza V16 sustituye a los tradicionales triángulos. En días de baja visibilidad, como los que ha dejado Therese en zonas de Canarias, este dispositivo es fundamental. Debe colocarse en la parte más alta del vehículo para ser vistos a gran distancia sin tener que bajar del coche, un riesgo que se dispara con el pavimento deslizante de estos días.

Sin embargo, contar con la luz homologada y conectada a la DGT 3.0 no exime de otras responsabilidades. No portar este dispositivo supone una sanción de 80 euros, pero la prioridad de Tráfico durante este temporal son las distracciones.

El peligro de las distracciones bajo la borrasca

Durante el paso de frentes como el de la borrasca Therese, la capacidad de reacción se reduce. Aun así, las cifras en las Islas son preocupantes. Durante las últimas campañas de concienciación, los agentes impusieron miles de denuncias por circular con el teléfono en la mano. "Cuatro de cada diez conductores fueron denunciados por usar el móvil", afirma la DGT, una imprudencia que bajo la lluvia intensa de Therese puede resultar fatal.

Según los datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), las multas en Canarias por usar el móvil o auriculares han ido en aumento. En el último año, 9.302 conductores canarios fueron sorprendidos con el teléfono, frente a los 8.428 del ejercicio anterior. El uso de auriculares también creció un 5,12%, una práctica especialmente peligrosa cuando el sonido del viento y la lluvia ya dificultan de por sí la percepción del entorno.

Sanciones y seguridad

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación es claro: se prohíbe el uso de dispositivos de telefonía móvil sin sistema de manos libres. En condiciones meteorológicas adversas como las actuales, la Guardia Civil mantiene una vigilancia especial. La sanción por sujetar el móvil con la mano es de 200 euros y la pérdida de 6 puntos del carné. Si se usan auriculares, la multa se mantiene en 200 euros con la retirada de 3 puntos.

El consejo de la DGT para este temporal: todo en la guantera

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado un mensaje clave en sus redes: la mejor tecnología frente al mal tiempo es la prudencia y más, cuando las islas se ven afectadas por las inclemencias de la borrasca Therese.

La recomendación es clara: llevar el móvil guardado en la guantera junto a la baliza V16. "Si el móvil va ahí dentro y la V16 conectada también, la carretera te lo agradece. Menos distracciones, más seguridad". En un escenario de fuertes lluvias donde cada segundo de reacción cuenta, evitar la tentación de mirar el teléfono puede marcar la diferencia entre un susto y un accidente grave en las carreteras canarias.