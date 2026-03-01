Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Panadería David RezeGran Cabalgata de LPGCAtaque a IránGanadores Premios GoyaUD Las Palmas
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  2. La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
  3. Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
  4. Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
  5. DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
  6. La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias
  7. Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
  8. Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Multado con 200 euros aunque lleves la V16: la Guardia Civil vigila el uso del móvil al volante entre los conductores canarios

Multado con 200 euros aunque lleves la V16: la Guardia Civil vigila el uso del móvil al volante entre los conductores canarios

Cirugía para ‘desmigajar’ los pequeños terremotos del Teide: el IGN prueba nuevas herramientas para detectar los microsismos de los enjambres

Cirugía para ‘desmigajar’ los pequeños terremotos del Teide: el IGN prueba nuevas herramientas para detectar los microsismos de los enjambres

Pablo J. González, vulcanólogo del CSIC: "Por sí sola, la actividad que vemos en el Teide no implica un proceso eruptivo"

Pablo J. González, vulcanólogo del CSIC: "Por sí sola, la actividad que vemos en el Teide no implica un proceso eruptivo"

Diana Ubando y su lucha para salir de la exclusión social: «Migrar deja huellas invisibles»

Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026

Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026

Misraim Rodríguez, jefe de diseño de LA PROVINCIA: «El buen periodismo se maqueta solo»

LA PROVINCIA, el diario local mejor diseñado de Europa

LA PROVINCIA, el diario local mejor diseñado de Europa
Tracking Pixel Contents