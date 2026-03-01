Un iraní en Tenerife: "Apoyo el ataque; el régimen iraní acaba de matar a 40.000 personas solo por protestar"

"Apoyo el ataque; el régimen iraní acaba de matar a 40.000 personas solo por protestar en un claro crimen contra la humanidad". Alireza Mirhosseini, un iraní de 28 años que lleva cuatro viviendo en Tenerife, afronta con una mezcla de sensaciones antagónicas el bombardeo masivo de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha provocado la muerte de su principal líder, el ayatolá Alí Jameneí, y otros altos cargos.

Alireza, que montó junto a su padre, también iraní residente en la Isla, el bar cafetería Foodland, que se encuentra en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, asegura que sigue "trastornado" por las imágenes que le enviaron desde su país de las matanzas perpetradas por el régimen de los ayatolás para reprimir las protestas en las calles contra el carácter dictatorial del Gobierno.

Pero si una parte de él está "indignada" por la brutal represión y el comportamiento "sanguinario" de los dirigentes que rigen el destino de Irán, otra está "enormemente preocupada" por la mayor parte de su familia, que permanece en el país persa, principalmente en la capital, Teherán, donde nació el propio Alireza.

"Sí estoy de acuerdo con el ataque", admite Alireza Mirhosseini en conversación telefónica con EL DÍA. "Tiene que haber un cambio pues la situación política y económica está muy mal en mi país. Hay estimaciones que apuntan a que más del 85% de los iraníes en contra del régimen. El 15% está a favor por razones religiosas o porque son personas vinculadas al Gobierno".

"Los vídeos que me llegaron sobre los crímenes cometidos durante las recientes protestas son terribles", subraya este joven emprendedor. "Se ven montones de cadáveres amontonados, gente que solo quería expresar su posición en favor de un cambio. Muchos tienen la cabeza destrozada por los disparos de los agentes y militares. Eran personas armadas hasta los dientes contra civiles indefensos con pancartas y algunas piedras".

El joven iraní afincado en Tenerife Alireza Mirhosseini. / E. D.

Fue precisamente esa crisis en la que ha caído la Irán de los ayatolás lo que llevó a Alireza Mirhosseini a abandonar Teherán y dejar toda una vida, amigos, familiares, sus raíces... "Fue duro pero tenía que tomar una decisión y al final opté por buscar un futuro mejor en Canarias, a donde llegue hace cuatro años, cuando tenía 24".

¿Por qué las Islas? Tras separarse, su padre conoció a una canaria en un viaje y decidió probar suerte en Tenerife. Aquí tuvo dos hijos, de 5 y 6 años, los hermanos medio españoles medio iraníes de Alireza, cuya madre permanece en Teherán. También tiene una hermana que emigró a Alemania.

"He hablado con mi familia y están bien, aunque preocupados", remarca este joven iraní instalado en la capital tinerfeña. "Por ahora no han cortado internet, como hicieron los del régimen durante las protestas", matiza.

Alireza admite que Irán entra ahora en una fase de enorme incertidumbre, en la que se prevé que los ataques de Estados Unidos e Israel continúen, y también las represalias del ejército persona. "Tienen sed de venganza tras la muerte de Alí Jameneí. El escenario es muy complejo y el futuro más inmediato está lleno de dudas. Ojalá estos bombardeos hayan servido para que mejoren las condiciones de los iraníes y llegue la libertad", concluye.