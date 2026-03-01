Las lluvias regresan a última hora y el viento irá a más este lunes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Canarias una jornada de intervalos nubosos que tenderán a cielos más cubiertos por la tarde, con lluvias débiles a moderadas a últimas horas en el norte de las islas más montañosas y en las orientales.

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que el viento soplará moderado del noroeste, intensificándose progresivamente hasta norte moderado a fuerte al final del día. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres y en las vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve durante la noche.

En el mar, se espera viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, ocasionalmente 7, que tenderá a amainar. Habrá fuerte marejada disminuyendo a marejadilla, con mar de fondo del norte y olas de entre dos y tres metros.

Previsión por islas

Lanzarote

Cielos nubosos en la primera mitad del día, con apertura de claros por la tarde. A última hora regresarán las nubes con lluvias débiles a moderadas. Mínimas en ligero descenso y máximas sin grandes cambios. Viento moderado del norte, girando a noroeste y arreciando por la noche.

Arrecife: 14ºC / 20ºC

Fuerteventura

Panorama similar, con nubes predominantes por la mañana y claros por la tarde. Lluvias débiles, localmente moderadas, al final del día. Temperaturas estables o en ligero descenso. Viento moderado del norte que se intensificará por la noche.

Puerto del Rosario: 15ºC / 20ºC

Gran Canaria

En el norte, nubes abundantes durante la mañana con baja probabilidad de lluvia débil. Por la tarde se abrirán claros, aunque volverán las precipitaciones débiles a moderadas a última hora. En el resto, intervalos nubosos, con mayor nubosidad en el este por la tarde. Máximas en ligero a moderado ascenso en el norte y medianías; pocos cambios en el sur. El viento irá ganando intensidad al final del día, con posibles rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 15ºC / 20ºC

Tenerife

Nubosidad en el norte durante la mañana, con baja probabilidad de lluvias débiles. Desde mediodía se abrirán claros, aunque por la tarde-noche regresarán las precipitaciones, que podrían ser persistentes en algunas zonas. Máximas en ascenso en el norte y oeste; pocas variaciones en el este. No se descartan heladas débiles en zonas altas. El viento se reforzará por la noche, con rachas muy fuertes en cumbres, dorsal y vertientes norte y oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 15ºC / 21ºC

La Gomera

Nubes en el norte durante la mañana y posibles lluvias débiles. Claros al mediodía y regreso de precipitaciones en la tarde-noche. Máximas en ascenso, especialmente en medianías. El viento se intensificará al final del día con rachas fuertes en zonas altas.

San Sebastián de La Gomera: 16ºC / 22ºC

La Palma

Nubosidad en el norte y noroeste por la mañana, con baja probabilidad de lluvia. Claros al mediodía y nuevas precipitaciones por la tarde. Máximas en ascenso en el norte y este. Viento en aumento durante la tarde, con posibles rachas muy fuertes en cumbres y vertientes norte.

Santa Cruz de La Palma: 15ºC / 21ºC

El Hierro

Nubes en el norte durante la mañana, claros al mediodía y lluvias débiles a moderadas por la tarde. Máximas en ascenso en medianías y zonas altas. El viento se intensificará a última hora, con posibles rachas fuertes en cumbres y vertientes.

