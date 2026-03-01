Las lluvias regresan a última hora y el viento irá a más este lunes en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas más montañosas y orientales, además de viento del noroeste que se intensificará por la noche
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Canarias una jornada de intervalos nubosos que tenderán a cielos más cubiertos por la tarde, con lluvias débiles a moderadas a últimas horas en el norte de las islas más montañosas y en las orientales.
Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que el viento soplará moderado del noroeste, intensificándose progresivamente hasta norte moderado a fuerte al final del día. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres y en las vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve durante la noche.
En el mar, se espera viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, ocasionalmente 7, que tenderá a amainar. Habrá fuerte marejada disminuyendo a marejadilla, con mar de fondo del norte y olas de entre dos y tres metros.
Previsión por islas
Lanzarote
Cielos nubosos en la primera mitad del día, con apertura de claros por la tarde. A última hora regresarán las nubes con lluvias débiles a moderadas. Mínimas en ligero descenso y máximas sin grandes cambios. Viento moderado del norte, girando a noroeste y arreciando por la noche.
- Arrecife: 14ºC / 20ºC
Fuerteventura
Panorama similar, con nubes predominantes por la mañana y claros por la tarde. Lluvias débiles, localmente moderadas, al final del día. Temperaturas estables o en ligero descenso. Viento moderado del norte que se intensificará por la noche.
- Puerto del Rosario: 15ºC / 20ºC
Gran Canaria
En el norte, nubes abundantes durante la mañana con baja probabilidad de lluvia débil. Por la tarde se abrirán claros, aunque volverán las precipitaciones débiles a moderadas a última hora. En el resto, intervalos nubosos, con mayor nubosidad en el este por la tarde. Máximas en ligero a moderado ascenso en el norte y medianías; pocos cambios en el sur. El viento irá ganando intensidad al final del día, con posibles rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.
- Las Palmas de Gran Canaria: 15ºC / 20ºC
Tenerife
Nubosidad en el norte durante la mañana, con baja probabilidad de lluvias débiles. Desde mediodía se abrirán claros, aunque por la tarde-noche regresarán las precipitaciones, que podrían ser persistentes en algunas zonas. Máximas en ascenso en el norte y oeste; pocas variaciones en el este. No se descartan heladas débiles en zonas altas. El viento se reforzará por la noche, con rachas muy fuertes en cumbres, dorsal y vertientes norte y oeste.
- Santa Cruz de Tenerife: 15ºC / 21ºC
La Gomera
Nubes en el norte durante la mañana y posibles lluvias débiles. Claros al mediodía y regreso de precipitaciones en la tarde-noche. Máximas en ascenso, especialmente en medianías. El viento se intensificará al final del día con rachas fuertes en zonas altas.
- San Sebastián de La Gomera: 16ºC / 22ºC
La Palma
Nubosidad en el norte y noroeste por la mañana, con baja probabilidad de lluvia. Claros al mediodía y nuevas precipitaciones por la tarde. Máximas en ascenso en el norte y este. Viento en aumento durante la tarde, con posibles rachas muy fuertes en cumbres y vertientes norte.
- Santa Cruz de La Palma: 15ºC / 21ºC
El Hierro
Nubes en el norte durante la mañana, claros al mediodía y lluvias débiles a moderadas por la tarde. Máximas en ascenso en medianías y zonas altas. El viento se intensificará a última hora, con posibles rachas fuertes en cumbres y vertientes.
- Valverde: 11ºC / 17ºC
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
- Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
- Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
- DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
- La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias
- Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
- Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou