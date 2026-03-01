Misraim Rodríguez, jefe de diseño de LA PROVINCIA: «El buen periodismo se maqueta solo»

74 premios desde 2016 a LA PROVINCIA en los European Newspaper Awards y una década después de recibir los primeros galardones el jurado lo distingue como mejor diario local europeo del año destacando su «maquetación sofisticada e ingeniosa». ¿Qué supone ese reconocimiento?

Reconoce el trabajo bien hecho; cuidado y mimado desde que sucede la noticia hasta que se la contamos y presentamos al lector. Esta década ha sido muy convulsa desde el punto de vista informativo y nos ha permitido especializarnos en dar a nuestros lectores algo más. Con nuestro trabajo le transmitimos también la sensibilidad y empatía de la cabecera por aquello de lo que informamos.

¿Qué importancia tiene la maquetación a la hora de presentar una noticia y cuáles son los elementos clave para realizar su trabajo?

Sin duda la maquetación ayuda a que la noticia llegue mejor al lector. Todo nos entra por la vista. Valorar la noticia, el impacto de tema, el material del que disponemos... todo es imprescindible para que el resultado sea el mejor. Para esto necesitamos buenos temas, necesitamos hacer periodismo. El buen periodismo se maqueta solo y de eso en LA PROVINCIA vamos bien servidos.

¿Cómo definiría el estilo del periódico?

Nosotros intentamos hacer un periódico fresco y moderno pero sin perder la esencia clásica de lo que debe ser; papel, tinta y periodismo. El papel es un producto de lujo, y como tal hay que tratarlo. Ese lector que te compra y te lee cada mañana merece recibir el mayor de los esfuerzos. En este oficio ya está casi todo inventado, lo que hacemos es innovar sobre esas estructuras clásicas y acercar el producto al siglo XXI.

Usted tiene 38 años en la actualidad y comienza a desempeñar en las cabeceras de Prensa Ibérica en Canarias esa labor con apenas 24 recién cumplidos. ¿Le interesó siempre el diseño en prensa?

¡Bueno! Con esa edad llegué a esta casa pero ya antes había aprendido en otra. Con 20 empecé a trabajar en La Opinión de Tenerife, también de Prensa Ibérica, donde me enamoré de esta profesión gracias unos compañeros que se dejaban la vida por sacar a la calle un periódico diario con las dificultades que había entonces. Caí en la profesión por casualidad, buscando caminos que supongo es lo que hacemos todos a esa edad, pero allí empecé a tener claro que era ese el que debía de seguir.

¿Cuánto ha influido el hecho de que desde su juventud fuese habitual la presencia diaria de periódicos en casa? ¿Agudizó ese detalle su entendimiento acerca de cómo se presentan los contenidos en las páginas de los diarios?

Siempre recuerdo ver el periódico en casa, y todavía hoy sigue sin faltar. Por ese entonces uno no sabía qué iba a deparar la vida pero sí me despertó ese interés por el producto, aunque no pensara nunca dedicarme a ello.

¿Otorga identidad y prestigio que un periódico tenga personalidad propia?

Noticias relacionadas

Sin duda, y creo que tal y como se mueve la vida hoy en día es indispensable tenerla. Redes, bulos, desinformación... Los medios necesitamos tener personalidad y que el lector vea en nosotros credibilidad.