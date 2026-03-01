Nuevo 'agujero opaco' del Parlamento de Canarias: Desde 2021 no publica los regalos que recibe

Hace cinco años desde que Marie Christine Lang, la excónsul de Francia en Madrid, regaló al entonces presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, el libro ‘The Quai D’Orsay’. Ese es el último obsequio registrado en el Portal de Transparencia.

La Cámara regional mantiene ‘zonas opacas’ en su Portal de Transparencia más allá de la referida a dificultar el conocimiento público de las dietas que perciben sus señorías al no poner a disposición de la ciudadanía de "una manera clara y entendible" la situación personalizada de cada una de ellas con respecto a lo que cobran cada mes en concepto de "ayudas, franquicias e indemnizaciones fijadas para el cumplimiento de sus funciones".

Mientras que se han desclasificado los documentos secretos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, una medida del Gobierno de España que, aunque tardía, fue alabada por historiadores como acertada en aras de la transparencia, la Cámara regional cumple casi cinco años sin actualizar los obsequios que constan en la Secretaría General y que forman parte del patrimonio del Parlamento.

Foto de archivo de Gustavo Matos y Marie Christine Lang, la cónsul general de Francia en Madrid en 2021. / E.D. / L.P.

Un listado que el propio Portal de Transparencia asegura que "se actualiza periódicamente con los obsequios que reciben los miembros de la Cámara", según las obligaciones que impone el Código de Conducta aprobado en 2017 con Carolina Darias como presidenta del hemiciclo.

Reforzar la confianza

Una norma interna del Parlamento que pretendía aplicarse al conjunto de sus señorías y que se fundamentó en ser "un avance a favor de una mayor transparencia en el funcionamiento de la institución" con el objetivo de "reforzar la confianza que en los sistemas de democracia representativa ha de presidir la relación entre representantes y representados, así como a aumentar los niveles de legitimidad del Parlamento frente a la ciudadanía".

Uno de los puntos de ese Código se refiere de forma especial "a los obsequios recibidos por los miembros de la Cámara" y dispone que sus señorías, "en el ejercicio de sus funciones, no podrán aceptar para sí ni para terceras personas obsequios que superen los límites de los usos sociales o de cortesía".

99 euros

Igualmente, se prevé que "en el caso de aceptar, por razones protocolarias, obsequios que les sean entregados con arreglo a normas habituales de cortesía y cuyo valor estimado sea superior a 99 euros, deberán declararlos ante la Secretaría General de la Cámara y entregarlos a la Presidencia, pasando a formar parte del patrimonio del Parlamento".

El Código establece un procedimiento sancionador para hacer frente a posibles incumplimientos de sus previsiones, "pudiendo la Mesa llegar a imponer a los miembros de la Cámara multas de hasta 500 euros" si hacen dejación de sus responsabilidades en este reglamento de buena praxis.

Se da la paradoja que, al incumplir el Código por no publicar los regalos protocolarios recibidos, la Mesa pueda autosancionarse.

Cinco años sin datos

Además, el Código mandata que "todo obsequio recibido por los diputados cuyo valor estimado supere aquel importe se publicará en el Portal de Transparencia, con indicación de la institución o persona que lo ofreció".

Pues bien, en el Portal de Transparencia hay un vacío de cinco años, ya que no existe ni un solo registro desde el fechado el 16 de julio de 2021, cuando Marie Christine Lang, la cónsul general de Francia en Madrid, hizo entrega al presidente Matos del libro 'The Quai D’Orsay'. Por tanto, no existen datos de los obsequios recibidos en los dos últimos años de Matos como titular de la Cámara regional ni de los casi dos años y medio de Astrid Pérez al frente del hemiciclo canario.

Imagen actual del Portal de Transparencia del Parlamento de Canarias referida al registro de obsequios recibidos. / E.D. / L.P.

¿No hicieron ningún regalo protocolario el embajador de la República de Eslovenia, Robert Krmelj, en 2022; el cónsul de Irlanda en España, Adrián Collins, en febrero de 2023; la cónsul de Marruecos, Fatiha El Kamouri, en marzo de ese mismo año; el embajador de Noruega en España, Nils Haugstveit, en enero de 2024; su homólogo del Reino Unido en España, Hugh Elliott, en febrero de ese mismo año; el embajador de Noruega en España, Lars Andersen, el pasado mes de octubre o la embajadora de Francia, Kareen Rispal, el 10 de febrero en su primera visita oficial al Archipiélago?

Toallas japonesas

El Portal de Transparencia guarda silencio, pero no solo por los obsequios aceptados por Matos o Pérez –o del resto de los miembros de la Mesa de la Cámara–, pues tampoco hay ni un solo dato sobre los recibidos por sus señorías, que no han declarado nada sobre ni un solo presente recibido desde el año 2015, que es la fecha del primer registro incluido en el Portal de Transparencia: un juego de toallas japonesas que recibió Darias.

A tenor de este ‘agujero’ en el Portal de Transparencia, el Parlamento ya no recibió más CDs de música húngara y caboverdiana, joyeros de Azores, figuras de cristal, pañuelos de cuello eslovacos, alegorías escultóricas del Espíritu Santo provenientes de Azores, azulejos de cerámica con el escudo de la valenciana familia Borja, grabados de Mérida o fuentes de cerámica de Marruecos.

Astrid Pérez (i), la embajadora de Francia Kareen Rispal y la actual cónsul general de Francia en Madrid, Nathalie Berthy (d), el pasado 10 de febrero. / Álex Rosa

En este sentido, desde la Secretaría General de la Cámara se recuerda que son los grupos parlamentarios los encargados de recibir y registrar los obsequios recibidos, una cuestión que desconocían los responsables de las formaciones políticas consultadas por este periódico. Sin embargo, no aclaran por qué los miembros de la Mesa tampoco han consignado haber recibido ningún obsequio de tipo protocolario.

Si el Código de Conducta perseguía "reforzar la confianza en los sistemas de democracia representativa entre representantes y representados", estos ‘agujeros opacos' detectados no parece que contribuyan a aumentar los niveles de legitimidad de la Cámara regional.