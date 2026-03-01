LA PROVINCIA, el diario local mejor diseñado de Europa

«Un periódico local ejemplar en Europa». Así define el jurado de la 27ª edición de los European Newspaper Awards, el galardón de diseño de prensa más importante de Europa, al periódico LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas que ha sido designado el diario local europeo con mejor diseño del año. La publicación canaria de Prensa Ibérica competía con cabeceras de 22 países y este premio consolida la edición en papel del periódico entre la élite de la prensa europea tras haber recibido desde 2016 un total de 74 menciones en el certamen de diseño más prestigioso del continente.

LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas entra así en una exquisita lista de periódicos locales publicados en Portugal, Noruega, Finlandia, Luxemburgo o, entre otros países, Irlanda.

Las cabeceras de Prensa Ibérica, además del galardón a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, han recibido en la vigesimoséptima edición de los European Newspaper Awards más de 30 premios.

«Las secciones de diseño son un eje indispensable para que un medio salga a la calle y ya no se trata solo de ser más bonito o menos, algo siempre muy subjetivo, sino de la gestión que hacemos de los contenidos, publicidad y todos aquellos productos anexos al diario haciendo de engranaje indispensable para que todo encaje y la maquinaria funcione como un reloj suizo», explicaba esta semana Misraim Rodríguez, jefe de diseño de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas –cargo que también desempeña en el periódico EL DÍA/La Opinión de Tenerife–, tras conocer el palmarés del certamen.

Rodríguez [ver entrevista en páginas siguientes] ha aportado al diseño del periódico una frescura acorde a la juventud de un profesional de 38 años que desde hace más de una década ocupa la sección de diseño de un diario «con una maquetación muy sofisticada e ingeniosa, perfeccionada hasta el último detalle», según ha destacado el jurado de los 27º European Newspaper Awards integrado este año por periodistas, diseñadores y especialistas de prensa procedentes de, entre otros países, Dinamarca, Suiza, Alemania, Suecia y Portugal como Marianne Bahl, directora de estrategia creativa en medios de comunicación de Dinamarca; Sven Gallinelli, de Suiza, experto en comunicación; Marianne Hartz, directora de arte del periódico danés Lebensmittel Zeitung, y Michael Stoll, profesor de Ciencias Aplicadas en la Universidad de Augsburgo (Alemania).

Completan el exigente tribunal de este año Daniela Duckhorn, artista infográfica del diario Augsburger Allgemeine; Marco Grieco, director de arte de la cabecera protuguesa Expresso; el doctor suizo Martin Zimper, profesor universitario en ZHdK/Cast; Nikolas Janitzki, director de arte digital del diario danés Stern; Björn Heselius, asesor senior de transformación digital del grupo sueco Sveriges Radio; el danés Dirk Steininger, jefe de producción y director de arte de Stuttgarter Zeitung y Stuttgarter Nachrichten, ademád de Sónia Marisa Matos, directora de arte de la cabecera portuguesa Públicо.

«LA PROVINCIA tiene una maquetación muy elegante, generosa y de estilo revista» donde, según argumenta el jurado, destaca que «muchos temas se presentan a doble página, con las correspondientes ilustraciones y un diseño con abundante espacio en blanco.

Para los temas clave», prosiguen explicando, «la portada presenta una imagen impactante. El periódico dedica de tres a cuatro páginas dobles al tema del día. El estilo visual de la portada se mantiene a lo largo de toda la página».

Diez años de idilio europeo

De flechazo podría definirse la relación que a lo largo de una década se ha establecido entre los European Newspaper Awards y LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas desde que en 2016 recibiera el periódico canario los dos primeros premios en este prestigioso certamen a los cuales se sumarían 3 en 2017; seis más en la edición de 2018; nueve en el año 2019; catorce en 2021; 12 más en el año 2022; los quince de 2023 y trece recibidos en 2024.

En total, los prestigiosos galardones han galardonado alrededor de 350 páginas publicadas desde 2016 en LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, sus secciones especiales dedicadas a la crisis volcánica del Tajogayte, en La Palma, o, entre otras, las elecciones generales y regionales además de los suplementos Dominical y Cultura así como la revista Con Estilo.

«Los temas se suelen visualizar mediante ilustraciones o una combinación de fotomontajes e ilustraciones», abundan los miembros del jurado acreca de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. «Las infografías suelen presentarse a doble página y se integran a la perfección con la maquetación general», añaden.

Cabe reseñar en ese sentido el trabajo desarrollado en la cabecera por el diseñador e ilustrador gráfico Fernando Montecruz, cuyas infografías han recibido numerosas condecoraciones tanto en este certamen europeo como en los premios de la estadounidense Society for News Design, considerados los Óscar del diseño de prensa. «En resumen», concluye el tribunal de la 27ª edición de los European Newspaper Awards, LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas «tiene una maquetación muy sofisticada e ingeniosa, perfeccionada hasta el último detalle. Un periódico local ejemplar en Europa».

Más de 3.000 páginas a concurso

La presente edición de los galardones europeos al diseño en prensa contó con más de 3.000 páginas de 22 cabeceras de toda Europa entre las cuales han sido premiadas alrededor de un centenar publicadas en los periódicos de Prensa Ibérica como El Periódico, Faro de Vigo o Nueva España, por citar sólo tres de las cabeceras del grupo editorial que este año han recibido una mensión por parte de los European Newspaper Awards.

Con la lógica resaca de felicidad que ha provocado la designación de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas como el diario local europeo con mejor diseño del año, premios que en el trascurso de una ceremonia en la ciudad de Viena se entregan el 17 y 18 de junio, Misraim Rodríguez admitía que «todavía no nos ha dado tiempo de parar, pensar y procesar lo que significa este premio».

«No lo hemos celebrado todavía», añadía el jefe de diseño de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas antes de concluir diciendo que «seguramente nos inventaremos algo porque este premio, sin lectores y sin anunciantes, sería imposible haberlo recibido y de alguna manera habrá que recompensárselos».