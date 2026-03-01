Televisión Canaria alcanza en febrero su mejor dato en 15 años con un 8,2% de cuota

Televisión Canaria cerró febrero de 2026 con un 8,2% de cuota de pantalla, el mejor dato registrado en este mes en los últimos quince años. Con este resultado, la cadena pública del Archipiélago se sitúa como la televisión pública más vista en Canarias y consolida una tendencia de crecimiento sostenido iniciada el pasado otoño.

Según los datos facilitados por la propia cadena, el incremento acumulado desde septiembre alcanza el 39%, una evolución que refuerza su posición dentro del mercado audiovisual autonómico.

En términos absolutos, la media mensual se situó en 19.000 espectadores, lo que supone una mejora de 0,7 puntos de cuota y 2.000 espectadores más respecto a enero, cuando ya había firmado un 7,5% y 17.000 seguidores diarios de media.

Crecimiento interanual y mejor registro desde 2011

La comparativa con febrero de 2025 refleja también una evolución significativa. En el mismo mes del año pasado, la cadena registró un 5,9% de cuota y 14.000 espectadores de media. Esto implica un crecimiento de 2,3 puntos y 5.000 espectadores más en solo un año.

Estos datos permiten a Televisión Canaria alcanzar su mejor resultado en febrero desde 2011 y escalar hasta el tercer puesto del ranking de cadenas generalistas en Canarias, situándose por delante de La 1.

Más de la mitad de la población conectó con la cadena

En cuanto al alcance acumulado, 1.243.000 canarios, el 56,4% de la población del Archipiélago, sintonizaron la cadena en algún momento del mes. Además, 351.000 espectadores conectaron cada día con su programación.

Estos datos reflejan no solo el seguimiento medio, sino también la capacidad de penetración de la televisión pública autonómica en el conjunto de la sociedad canaria.

La apuesta por el servicio público

El administrador general de Radiotelevisión Canaria, César Toledo, agradeció públicamente la confianza de la audiencia y reconoció el trabajo de los profesionales de la cadena, destacando su papel en los resultados obtenidos.

Toledo subrayó que el objetivo principal no es competir exclusivamente por la audiencia, sino ofrecer contenidos de servicio público centrados en la realidad del Archipiélago. En este sentido, defendió el papel de la televisión autonómica como herramienta de cohesión territorial, impulso económico y preservación del patrimonio cultural canario.

Con estos resultados, Televisión Canaria consolida su posición como referente informativo y de entretenimiento en las Islas, respaldada por una tendencia ascendente que la sitúa en uno de sus mejores momentos de la última década y media.