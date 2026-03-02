Armas Trasmediterránea lanza una tarifa web para viajar entre las capitales canarias

El Grupo Armas Trasmediterránea refuerza su apuesta por facilitar la movilidad entre islas y promover el ahorro de las personas que deciden viajar con la naviera con el lanzamiento de la nueva tarifa web. La modalidad está dirigida a quienes buscan el precio más reducido al reservar a través de la página oficial.

Con esta iniciativa la compañía continúa reforzando su página web armastrasmediterranea.com como canal con el cliente y, al mismo tiempo, se adapta a los hábitos de compra de sus usuarios. Para acceder a la nueva tarifa solo es necesario introducir origen, destino y fechas en el buscador y el sistema muestra automáticamente las opciones disponibles.

La tarifa web, que ya está disponible, está operativa en diferentes horarios en la línea ‘Capital a capital’, con disponibilidad limitada y sujeta a las condiciones específicas de este tipo de billete.

El Grupo Armas Trasmediterránea continúa avanzando en su estrategia de dinamización de la demanda interinsular, en un contexto en el que la conectividad marítima sigue siendo clave para la cohesión territorial del archipiélago. La compañía consolida de esta forma una política comercial flexible y segmentada, adaptada a distintos perfiles de viajeros y orientada a facilitar el acceso al transporte marítimo en las islas.