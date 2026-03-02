Binter eleva su experiencia gastronómica a bordo con novedades en #modocanario
La nueva propuesta culinaria se puede disfrutar en todas las rutas exteriores de la compañía
Se ha trabajado con la empresa de nutrición Greenfooding para conseguir recetas más equilibradas y sanas y con mayor presencia de productos canarios
La compañía aérea Binter ofrece a sus pasajeros novedades en sus menús de cortesía a bordo, una propuesta gastronómica completamente renovada que refuerza el compromiso de la aerolínea con la calidad, la salud y la promoción del producto canario.
La nueva oferta, diseñada con la empresa de nutrición Greenfooding, incorpora más marcas y elaboraciones del archipiélago, además de recetas más equilibradas y saludables, manteniendo el sello diferencial del servicio a bordo de Binter en todas sus rutas nacionales e internacionales.
Los nuevos aperitivos gourmet y desayunos estrenan nombres que rinden homenaje a la música y bailes tradicionales del archipiélago, como Polca Majorera, Folías, Sorondongo, Tajaraste, Danza de los Enanos o Sirinoque, entre otros. Este guiño cultural se acompaña de una renovación integral del contenido culinario que incluye ensaladas frescas inspiradas en recetas locales, elaboradas con pasta, legumbres y verduras de proximidad; aliños que capturan la esencia canaria; quesos de cabra y productos ibéricos de calidad; delicadas trufas de gofio, millo y chocolate de elaboración artesanal; o pata asada en hornos de piedra volcánica, reinterpretando un clásico de la gastronomía isleña. Los menús especiales mantienen la esencia del menú omnívoro, pero con las modificaciones nutricionales correspondientes.
En el caso de los desayunos gourmet, se ha optado por agregar fruta fresca en forma de ensalada, focaccias con distintos rellenos o yogures naturales y otras propuestas artesanales en las primeras rotaciones del día.
En cuanto a los menús infantiles, se han actualizado completamente para alinearlos con los gustos y necesidades nutricionales de nuestros pasajeros más pequeños. Se han diseñado opciones equilibradas y más atractivas, que incluyen burritos con rellenos de pollo desmenuzado o atún, mini hamburguesa o focaccias y fruta fresca o yogur griego Sandra.
Además, Binter mantiene los menús especiales, mejorándolos para que sigan la misma esencia que los aperitivos y desayunos gourmet, pero con las modificaciones nutricionales correspondientes, incluyendo alternativas sin gluten compuestas por elementos certificados en conformidad con la legislación vigente y ovolactovegetarianas, disponibles bajo solicitud con 48 horas de antelación.
La carta de bebidas de los vuelos es también un guiño a la cultura gastronómica de nuestras islas, ofreciendo productos de marcas canarias como agua Firgas, refrescos de Clipper, cervezas Tropical, Dorada y Dorada Sin, zumos Libby´s y vinos canarios.
