La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres

La borrasca Regina dejará este martes una jornada invernal en Canarias, con cielos nubosos, precipitaciones que podrán ser localmente intensas, descenso de temperaturas, viento fuerte con rachas muy fuertes y posibilidad de nieve en las cumbres más altas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas no superarán los 18 grados en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mientras que el viento del norte y noroeste podrá dejar rachas cercanas a los 90 km/h en zonas altas y vertientes expuestas.

En el mar se espera fuerte marejada o mar gruesa, con mar de fondo del norte-noroeste de 3 a 4 metros.

Previsión por islas

Lanzarote

Intervalos nubosos, con predominio de cielos cubiertos durante la mañana y a últimas horas. Se esperan chubascos ocasionales débiles a moderados. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado a fuerte del norte, girando pronto a noroeste, con probables rachas muy fuertes especialmente al final del día.

Arrecife: 13ºC / 19ºC

Fuerteventura

Intervalos nubosos, más compactos en horas centrales y al final de la jornada, con chubascos ocasionales débiles a moderados. Mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento moderado a fuerte del norte, girando a noroeste, con rachas muy fuertes a últimas horas.

Puerto del Rosario: 14ºC / 19ºC

Gran Canaria

Intervalos nubosos, con predominio de cielos cubiertos de madrugada y en horas centrales, principalmente en el norte e interior. Precipitaciones ocasionales débiles a moderadas en el norte e interior, sin descartarlas de forma más débil en el resto. Baja probabilidad de nieve por encima de los 1.800-1.900 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios en costas y en ligero descenso en medianías y cumbres. Máximas en descenso, ligero en litoral y moderado en el resto. Viento moderado a fuerte del norte, girando a noroeste, con probables rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste de madrugada, y en vertientes nordeste y oeste a partir de la tarde.

Las Palmas de Gran Canaria: 15ºC / 18ºC

Tenerife

Intervalos nubosos, con mayor nubosidad en el norte y este. Precipitaciones débiles a moderadas en el norte y este, donde podrían ser persistentes.Probabilidad de nieve por encima de los 1.800-2.000 metros.

Heladas débiles a moderadas en cumbres. Temperaturas máximas en moderado descenso, que podría ser notable en el Teide. Viento moderado a fuerte del norte, girando a noroeste, con rachas muy fuertes en vertientes nordeste y oeste, así como en cumbres y dorsal, donde podrán alcanzarse puntualmente los 90 km/h.

Santa Cruz de Tenerife: 14ºC / 18ºC

La Gomera

Intervalos nubosos, con predominio en el norte e interior. Precipitaciones débiles a moderadas en esas zonas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado descenso. Viento moderado a fuerte del norte, con rachas muy fuertes en vertientes este y oeste y en cumbres.

San Sebastián de La Gomera: 15ºC / 19ºC

La Palma

Intervalos nubosos, más abundantes en el norte. Precipitaciones ocasionales débiles a moderadas en el norte. Probabilidad de nieve por encima de los 1.900-2.000 metros. Heladas débiles en cumbres. Viento moderado a fuerte del norte, con rachas muy fuertes en vertientes nordeste y noroeste y en zonas altas.

Santa Cruz de La Palma: 14ºC / 18ºC

El Hierro

Intervalos nubosos, con mayor nubosidad en el norte y nordeste. Precipitaciones ocasionales débiles a moderadas en el nordeste. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado descenso. Viento moderado a fuerte del norte, con probables rachas muy fuertes en vertientes nordeste y oeste y en cumbres.

