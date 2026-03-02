Carlos García, canario atrapado en Dubái: "Ver explotar misiles sobre ti es algo que no imaginas vivir"

Adaptarse a los escenarios más inimaginables. Más de 66 países en la mochila, pero nadie preparó a Carlos García Almonacid para dormir con la sintonía que generan misiles interceptados y el vuelo de los cazas. Él y otros cinco empresarios canarios viajaron a Dubái el martes 24 de febrero en una misión comercial y la escalada de tensión en Oriente Medio les pilló por sorpresa. Ahora, con el espacio aéreo cerrado, están atrapados en Dubái sin vuelo de vuelta intentando dar tranquilidad a sus familias y acumulando el cansancio que genera está en estado de alerta constante.

"Ver explotar misiles sobre ti es algo que no imaginas vivir", reconoce García sobre lo vivido en los últimos días. El pasado sábado amanecieron con la noticia de que EEUU e Israel iniciaban una ofensiva contra Irán. El conflicto estallaba a menos de 50 kilómetros de su ubicación pero todavía entonces reinaba la calma. Solo unas horas después, en una terraza del centro de la ciudad cerca del icónico Burj Khalifa, los empresarios escucharon a pocos metros un fuerte impacto que provocó una fuerte columna de humo y el arranque de las sirenas de la policía. "Todo apunta a que cayó un trozo de dron, y provocó una pequeña estampida de gente", recuerda el canario.

Miedo en aumento

Esa noche, ya en el hotel, el miedo fue en aumento. Las alarmas de los móviles avisaban de un ataque de misiles y pedían a la población que se alejara de puertas y ventanas. "Empezamos a escuchar muchísimas explosiones seguidas, estaban interceptando misiles y drones. Fue una noche muy complicada", reconoce.

Desde entonces, el estruendo de los cazas sobrevolando la ciudad y las explosiones en el cielo se han convertido en una constante. No es un sonido continuo, pero sí recurrente. Varias veces al día, el rugido de los aviones de combate precede a las detonaciones que anuncian que los sistemas antiaéreos están neutralizando nuevos ataques. "Escuchas los cazas y automáticamente todo el mundo mira al cielo", relata.

Con el paso de las horas, la tensión inicial ha dado paso a una extraña normalidad. El miedo de la primera noche, cuando apenas pudo dormir y permaneció "con un ojo abierto", se ha transformado en una adaptación forzada a lo imprevisible. "El ser humano se acostumbra a todo", reflexiona. Ahora descansa algo mejor, aunque reconoce que el cansancio empieza a acumularse tras varios días en estado de alerta intermitente.

Tranquilidad

Pese a todo, insiste en trasladar tranquilidad. Sobre todo a sus familiares, que siguen cada noticia desde Canarias con preocupación. Asegura que en Dubái la vida continúa con aparente normalidad, con comercios abiertos y transporte público en funcionamiento, y que la sensación general es de confianza en la capacidad de defensa del emirato. "Ves cómo los interceptan y eso te da cierta seguridad", explica. Hasta el momento, el mayor riesgo no ha sido un impacto directo, sino la posible caída de fragmentos tras las interceptaciones.

En su hotel hay más de un centenar de españoles en la misma situación, sin un calendario claro. El vuelo de regreso de los canarios estaba previsto para este lunes, pero el cierre del espacio aéreo ha dejado en suspenso cualquier planificación. No tienen prisa. Han comunicado a la agencia de viajes que prefieren no ser de los primeros en despegar cuando se reanuden las operaciones. "Queremos salir cuando sea completamente seguro", resume.