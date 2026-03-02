Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo CarnavalAlertas borrasca ReginaMujeres canarias con menores en VioGénJosué QuevedoAtaque a IránEntierro de la sardina Gran CanariaFarolas en Las Palmas de Gran Canaria
instagramlinkedin

Canarios en Oriente Medio

Carlos García, canario atrapado en Dubái: "Ver explotar misiles sobre ti es algo que no imaginas vivir"

El canario y otros cinco empresarios de las Islas esperan en su hotel a que reabra el espacio aéreo mientras escuchan a diario la interceptación de drones y misiles

Carlos García Almonacid, empresario canario atrapado en Dubái por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Carlos García Almonacid, empresario canario atrapado en Dubái por la escalada del conflicto en Oriente Medio. / LP/DLP

Andrea Saavedra

Las Palmas de Gran Canaria

Adaptarse a los escenarios más inimaginables. Más de 66 países en la mochila, pero nadie preparó a Carlos García Almonacid para dormir con la sintonía que generan misiles interceptados y el vuelo de los cazas. Él y otros cinco empresarios canarios viajaron a Dubái el martes 24 de febrero en una misión comercial y la escalada de tensión en Oriente Medio les pilló por sorpresa. Ahora, con el espacio aéreo cerrado, están atrapados en Dubái sin vuelo de vuelta intentando dar tranquilidad a sus familias y acumulando el cansancio que genera está en estado de alerta constante.

"Ver explotar misiles sobre ti es algo que no imaginas vivir", reconoce García sobre lo vivido en los últimos días. El pasado sábado amanecieron con la noticia de que EEUU e Israel iniciaban una ofensiva contra Irán. El conflicto estallaba a menos de 50 kilómetros de su ubicación pero todavía entonces reinaba la calma. Solo unas horas después, en una terraza del centro de la ciudad cerca del icónico Burj Khalifa, los empresarios escucharon a pocos metros un fuerte impacto que provocó una fuerte columna de humo y el arranque de las sirenas de la policía. "Todo apunta a que cayó un trozo de dron, y provocó una pequeña estampida de gente", recuerda el canario.

Miedo en aumento

Esa noche, ya en el hotel, el miedo fue en aumento. Las alarmas de los móviles avisaban de un ataque de misiles y pedían a la población que se alejara de puertas y ventanas. "Empezamos a escuchar muchísimas explosiones seguidas, estaban interceptando misiles y drones. Fue una noche muy complicada", reconoce.

Desde entonces, el estruendo de los cazas sobrevolando la ciudad y las explosiones en el cielo se han convertido en una constante. No es un sonido continuo, pero sí recurrente. Varias veces al día, el rugido de los aviones de combate precede a las detonaciones que anuncian que los sistemas antiaéreos están neutralizando nuevos ataques. "Escuchas los cazas y automáticamente todo el mundo mira al cielo", relata.

Con el paso de las horas, la tensión inicial ha dado paso a una extraña normalidad. El miedo de la primera noche, cuando apenas pudo dormir y permaneció "con un ojo abierto", se ha transformado en una adaptación forzada a lo imprevisible. "El ser humano se acostumbra a todo", reflexiona. Ahora descansa algo mejor, aunque reconoce que el cansancio empieza a acumularse tras varios días en estado de alerta intermitente.

Tranquilidad

Pese a todo, insiste en trasladar tranquilidad. Sobre todo a sus familiares, que siguen cada noticia desde Canarias con preocupación. Asegura que en Dubái la vida continúa con aparente normalidad, con comercios abiertos y transporte público en funcionamiento, y que la sensación general es de confianza en la capacidad de defensa del emirato. "Ves cómo los interceptan y eso te da cierta seguridad", explica. Hasta el momento, el mayor riesgo no ha sido un impacto directo, sino la posible caída de fragmentos tras las interceptaciones.

Noticias relacionadas

En su hotel hay más de un centenar de españoles en la misma situación, sin un calendario claro. El vuelo de regreso de los canarios estaba previsto para este lunes, pero el cierre del espacio aéreo ha dejado en suspenso cualquier planificación. No tienen prisa. Han comunicado a la agencia de viajes que prefieren no ser de los primeros en despegar cuando se reanuden las operaciones. "Queremos salir cuando sea completamente seguro", resume.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
  2. Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
  3. DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
  4. Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou
  5. Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
  6. El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve
  7. La parodia de “Ni Borracho” de Quevedo que se hace viral al retratar la realidad social de Canarias
  8. La DGT activa 33 nuevos radares en once comunidades, uno de ellos en Gran Canaria y otro en Tenerife

Valido exige que la ley para limitar precios en emergencias tenga en cuenta la realidad de Canarias

Valido exige que la ley para limitar precios en emergencias tenga en cuenta la realidad de Canarias

Canarias parte a la feria turística de Berlín con un ojo puesto en Oriente Medio

Canarias parte a la feria turística de Berlín con un ojo puesto en Oriente Medio

La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres

La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres

Víctor Montero, canario en Dubái, relata los ataques de los últimos días: "Caían restos de misiles y drones"

Carlos García, canario atrapado en Dubái: "Ver explotar misiles sobre ti es algo que no imaginas vivir"

Carlos García, canario atrapado en Dubái: "Ver explotar misiles sobre ti es algo que no imaginas vivir"

Los autónomos canarios se echan a la callle para exigir mejores condiciones

Los autónomos canarios se echan a la callle para exigir mejores condiciones

Las voces de los autónomos en Canarias: "No tenemos los mismos derechos que un trabajador normal"

Las voces de los autónomos en Canarias: "No tenemos los mismos derechos que un trabajador normal"

El Gobierno lanza su primera 'Estrategia Canarias-África' para consolidarse como 'hub' y 'rascar' más fondos de la UE

El Gobierno lanza su primera 'Estrategia Canarias-África' para consolidarse como 'hub' y 'rascar' más fondos de la UE
Tracking Pixel Contents