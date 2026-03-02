Clavijo exige a Sánchez "vetar" la reducción de los fondos europeos a Canarias

El Gobierno canario insta a España, Francia y Portugal a acordar ante la próxima reunión del Consejo Europeo, los días 19 y 20 de este mes, la posibilidad de "vetar" cualquier "amenaza" que suponga modificar los fondos con los que se financia a las regiones ultraperiféricas (RUP). Sólo así se podría garantizar el "anclaje" en el contexto de la Unión Europea de estas regiones, como Canarias, según ha considerado el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, al informar de la carta en la que el presidente, Fernando Clavijo, ha instado a Pedro Sánchez a impulsar un consenso en este sentido. Además de pedir a Pedro Sánchez que impulse una reunión de todas las RUP y sus tres estados en el contexto del próximo Consejo Europeo, Clavijo ha solicitado también más información sobre "un encuentro de esta naturaleza" al que el titular del Ejecutivo nacional se comprometió en otra misiva el 11 de febrero "y del que no se ha vuelto a tener noticias".

Respecto a la situación de las RUP en el nuevo marco financiero de la UE, Canarias insiste en que "no se puede dar un paso atrás en la defensa de los fondos" que reciben, por lo que entiende que "tiene que ser una línea roja para cualquiera de los tres estados miembros". "Canarias, dentro de España, así como Francia y Portugal tienen que sumarse a dar esta batalla para poder vetar cualquier cambio que se quiera introducir en los instrumentos financieros" de las RUP", ha aseverado Cabello, quien ha recalcado que estas regiones se juegan mucho, "aquello que les ha permitido avanzar a lo largo de los últimos años y también su anclaje dentro del contexto de la Unión Europea".

De hecho, ha considerado que "una supresión de estos instrumentos podría suponer, de facto, una expulsión de Canarias y de las RUP del contexto de la Unión Europea, llevando a centralizar muchos de los instrumentos financieros" que otorgan a las RUP "una capacidad singular para poder luchar contra sus límites físicos".

Antes de que se produzca ese "vital" encuentro que reclama, Canarias acogerá el próximo 16 de marzo en Tenerife "una gran reunión con presencia de los productores del sector primario de las nueve regiones ultraperiféricas para seguir defendiendo, en este caso, todas las ayudas vinculadas al Posei, y seguir trabajando de la mano de los agricultores, ganaderos y pescadores en ese estatus RUP", añadió.