Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gran Canaria: aeroclubDirecto borrasca Regina en CanariasCaso ValkaGarajes Las Palmas de Gran CanariaUD Las PalmasDetenido Gran Canaria
instagramlinkedin

Comienza marzo con cielos cambiantes y posibles chubascos en Extremadura, con la llegada de la borrasca Regina

Extremadura afronta este lunes una jornada marcada por el aumento de la nubosidad y la llegada de chubascos dispersos, más persistentes en el norte de la región

Imagen de archivo de un cielo con nubes.

Imagen de archivo de un cielo con nubes. / EP

El Periódico Extremadura

Extremadura

Extremadura ha comenzado este lunes con cielos poco nubosos durante las primeras horas del día, aunque la situación meteorológica se prevé que cambie progresivamente con el paso de las horas. A lo largo de la jornada, la nubosidad irá en aumento hasta dejar un panorama de cielos cubiertos en buena parte de la región. Tras la entrada de una vaguada por el oeste peninsular que ha dado lugar a la formación de la borrasca Regina, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). También podrán registrarse posibles tormentas, así como polvo en suspensión por la tarde.

Durante la tarde se registrarán chubascos dispersos, donde no se descartan tormentas puntuales. En estas zonas, la jornada ha amanecido ya con abundante nubosidad y algunas precipitaciones desde primeras horas, sobre todo en el norte de la región.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o irán en ligero ascenso, de manera que los termómetros oscilarán entre los 5 y los 20 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres lo harán entre los 7 y los 18 grados.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del sur y sureste, flojos aumentando a moderados y sin descartar algunas rachas fuertes en el extremo norte, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Resto de la semana

De cara al resto de la semana, la AEMET prevé una evolución variable del tiempo en Extremadura. El martes se presenta como una jornada más estable, con menor nubosidad, aunque con presencia de viento y sin descartar algún chubasco aislado.

Será el miércoles cuando se registre el episodio más destacado de precipitaciones, con una jornada marcada por lluvias más generalizadas y persistentes en la región. El jueves continuará la inestabilidad, aunque con un escenario algo más tranquilo que el del miércoles, manteniéndose la probabilidad de lluvias pero de menor intensidad.

Noticias relacionadas

REGINA

A nivel nacional, una vaguada ha entrado por el oeste de la Península arrastrando una importante masa de aire frío. Tras su paso, se ha descolgado una pequeña baja que ha dado lugar a la formación de una borrasca situada al suroeste peninsular, denominada Regina por el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA). Este sistema es el responsable del episodio de inestabilidad que afecta hoy a buena parte del oeste peninsular, incluida Extremadura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
  2. Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
  3. DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
  4. Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
  5. Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
  6. El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve
  7. La parodia de “Ni Borracho” de Quevedo que se hace viral al retratar la realidad social de Canarias
  8. La DGT activa 33 nuevos radares en once comunidades, uno de ellos en Gran Canaria y otro en Tenerife

'Ranking' de sueldos del Gobierno de Canarias: 39 altos cargos cobran más que el presidente

'Ranking' de sueldos del Gobierno de Canarias: 39 altos cargos cobran más que el presidente

El volcán de Enmedio lleva 200.000 años emitiendo gases, calor y nutrientes al océano

El volcán de Enmedio lleva 200.000 años emitiendo gases, calor y nutrientes al océano

CCOO y ecca.edu acuerdan una coordinación estable ante el incremento de la presión administrativa sobre el centro

CCOO y ecca.edu acuerdan una coordinación estable ante el incremento de la presión administrativa sobre el centro

La educación de Personas Adultas crece un 8% en esta legislatura

La educación de Personas Adultas crece un 8% en esta legislatura

Los drones se convierten en esenciales para las emergencias en Canarias

Los drones se convierten en esenciales para las emergencias en Canarias

Así afecta a Canarias la amenaza de Trump a España: en jaque 300 millones del comercio entre Estados Unidos y las Islas

Así afecta a Canarias la amenaza de Trump a España: en jaque 300 millones del comercio entre Estados Unidos y las Islas

Canarias vería un "éxito" dejar de invertir solo 150 millones de los fondos 'NextGen'

Canarias vería un "éxito" dejar de invertir solo 150 millones de los fondos 'NextGen'

La borrasca Regina se despide de Canarias y deja paso a la calima

La borrasca Regina se despide de Canarias y deja paso a la calima
Tracking Pixel Contents