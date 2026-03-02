Comienza marzo con cielos cambiantes y posibles chubascos en Extremadura, con la llegada de la borrasca Regina

Extremadura ha comenzado este lunes con cielos poco nubosos durante las primeras horas del día, aunque la situación meteorológica se prevé que cambie progresivamente con el paso de las horas. A lo largo de la jornada, la nubosidad irá en aumento hasta dejar un panorama de cielos cubiertos en buena parte de la región. Tras la entrada de una vaguada por el oeste peninsular que ha dado lugar a la formación de la borrasca Regina, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). También podrán registrarse posibles tormentas, así como polvo en suspensión por la tarde.

Durante la tarde se registrarán chubascos dispersos, donde no se descartan tormentas puntuales. En estas zonas, la jornada ha amanecido ya con abundante nubosidad y algunas precipitaciones desde primeras horas, sobre todo en el norte de la región.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o irán en ligero ascenso, de manera que los termómetros oscilarán entre los 5 y los 20 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres lo harán entre los 7 y los 18 grados.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del sur y sureste, flojos aumentando a moderados y sin descartar algunas rachas fuertes en el extremo norte, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Resto de la semana

De cara al resto de la semana, la AEMET prevé una evolución variable del tiempo en Extremadura. El martes se presenta como una jornada más estable, con menor nubosidad, aunque con presencia de viento y sin descartar algún chubasco aislado.

Será el miércoles cuando se registre el episodio más destacado de precipitaciones, con una jornada marcada por lluvias más generalizadas y persistentes en la región. El jueves continuará la inestabilidad, aunque con un escenario algo más tranquilo que el del miércoles, manteniéndose la probabilidad de lluvias pero de menor intensidad.

Noticias relacionadas

REGINA

A nivel nacional, una vaguada ha entrado por el oeste de la Península arrastrando una importante masa de aire frío. Tras su paso, se ha descolgado una pequeña baja que ha dado lugar a la formación de una borrasca situada al suroeste peninsular, denominada Regina por el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA). Este sistema es el responsable del episodio de inestabilidad que afecta hoy a buena parte del oeste peninsular, incluida Extremadura.