Daniel Álvarez, un canario en Abu Dhabi: "Escuchabas los bombazos y notabas los temblores. Lo peor es la incertidumbre"

La incertidumbre y el conflicto marcan los últimos días en Oriente Medio. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán intensifican la tensión también en los países vecinos, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, donde se mantienen alerta ante el recrudecimiento de la guerra. Daniel Álvarez, un canario que se encuentra en Abu Dhabi, relata que este fin de semana estuvo protagonizado por el retumbar de los bombardeos y las alertas en los móviles, si bien este lunes ya se vive una relativa calma en la ciudad.

Tal y como cuenta Daniel, la alerta de emergencia comenzó a sonar en su móvil sobre las 22:00 horas, advirtiendo del peligro e indicando a la gente que se quedase en sus casas, lejos de las ventanas.

Él, que va habitualmente a Abu Dhabi por motivos de trabajo, preparó una pequeña maleta por si llegase a hacer falta evacuar en algún momento. "Tengo un compañero que está con su hija y su esposa, se fueron al parking subterráneo y se quedaron ahí en el coche", asegura.

Información a cuentagotas

Al principio la información era muy limitada. Los datos y las imágenes iban llegando "a cuentagotas" a través del móvil, mientras "escuchaba los bombazos y notaba los temblores". En esos momentos, asegura que "lo peor es la incertidumbre".

Con el paso de las horas, una relativa calma fue volviendo a Abu Dhabi, donde no hubo grandes daños, ya que tanto los misiles como los drones iban siendo interceptados antes de impactar. "Desde hace años, los Emiratos se han estado equipando con sistemas antiaéreos. Podría haber sido mucho peor", razona.

¿Mudarse a Abu Dhabi?

Actualmente, cuando no se encuentra en el país, Daniel reside en Estados Unidos. Hasta ahora ha barajado el establecerse un tiempo en Abu Dhabi, ya que suele ir a menudo a la ciudad por motivos de trabajo.

A pesar de los últimos acontecimientos, no descarta esa posibilidad: "El plan es monitorear la situación, ver en qué dirección avanza e ir evaluándolo poco a poco. Los planes siguen en pie, pero obviamente te lo tomas con un poco más de pausa".