La DGT activa nuevos radares en Canarias: estas son las vías donde los conductores deben pisar el freno
La Dirección General de Tráfico ha instalado nuevos radares fijos y de tramos en las carreteras canarias
La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha el pasado viernes 33 nuevos radares fijos y de tramo en las carreteras españolas. En las Islas Canarias, se han instalado dos la isla de Gran canaria y uno en Tenerife.
Tráfico sigue queriendo velar por al seguidordad de los conductores, por lo que, el objetivo de los radares es mantener la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Estos dispositivos se encargan de medir la velocidad a la que circulan los vehículos, una de las principales causas de accidente en España.
Exceso de velocidad
El exceso de velocidad continúa siendo la infracción más habitual en las carreteras canarias. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico, en 2024 se tramitaron más de 118.000 denuncias por superar los límites, lo que representa un elevado porcentaje de sanciones registradas en el archipiélago.
Nuevos radares en las Islas Canarias
En la isla de Gran Canaria se han colocado dos nuevos dispositivos para controlar a los conductores. Uno de ellos es un radar fijo que se encuentra en la GC-20, en el punto kilométrico 2+700 D. En la isla, también se ha instalado un radar de tramo en la GC-23 entre los tramos 1+480 C y 4+030 C.
El radar de tramo controla la velocidad media entre los dos puntos, lo que obliga a los conductores a mantener y velocidad constantes durante varios kilómetros y no reducirla tan solo en un punto concreto.
Por otro lado, en Tenerife se ha colocado un dispositivo fijo en la TF-1, en el punto kilométrico 76+940 D.
¿Cómo funcionarán durante el primer mes?
La DGT ha informado que durante el primer mes, los conductores que superen la velocidad permitida recibirán una carta informativa sin sanción económica, un aviso para que conozcan la existencia del radar. Una vez transcurrido ese periodo, los excesos de velocidad serán sancionados y notificados.
Las sanciones por superar el límite de velocidad permitido oscilan entre 100 y 600 euros, y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir.
Además de reducir la siniestralidad en las carreteras, la DGT busca disminuir la gravedad de las lesiones ocasionadas en un accidente. “Está demostrado que a mayor velocidad, más difícil es reaccionar a tiempo y más graves son las consecuencias”, recuerdan desde el organismo.
- Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
- Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
- DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
- Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou
- Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
- El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve
- La parodia de “Ni Borracho” de Quevedo que se hace viral al retratar la realidad social de Canarias
- La DGT activa 33 nuevos radares en once comunidades, uno de ellos en Gran Canaria y otro en Tenerife