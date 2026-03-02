La DGT activa nuevos radares en Canarias: estas son las vías donde los conductores deben pisar el freno

La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha el pasado viernes 33 nuevos radares fijos y de tramo en las carreteras españolas. En las Islas Canarias, se han instalado dos la isla de Gran canaria y uno en Tenerife.

Tráfico sigue queriendo velar por al seguidordad de los conductores, por lo que, el objetivo de los radares es mantener la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Estos dispositivos se encargan de medir la velocidad a la que circulan los vehículos, una de las principales causas de accidente en España.

Exceso de velocidad

El exceso de velocidad continúa siendo la infracción más habitual en las carreteras canarias. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico, en 2024 se tramitaron más de 118.000 denuncias por superar los límites, lo que representa un elevado porcentaje de sanciones registradas en el archipiélago.

Nuevos radares en las Islas Canarias

En la isla de Gran Canaria se han colocado dos nuevos dispositivos para controlar a los conductores. Uno de ellos es un radar fijo que se encuentra en la GC-20, en el punto kilométrico 2+700 D. En la isla, también se ha instalado un radar de tramo en la GC-23 entre los tramos 1+480 C y 4+030 C.

El radar de tramo controla la velocidad media entre los dos puntos, lo que obliga a los conductores a mantener y velocidad constantes durante varios kilómetros y no reducirla tan solo en un punto concreto.

Por otro lado, en Tenerife se ha colocado un dispositivo fijo en la TF-1, en el punto kilométrico 76+940 D.

DGT

¿Cómo funcionarán durante el primer mes?

La DGT ha informado que durante el primer mes, los conductores que superen la velocidad permitida recibirán una carta informativa sin sanción económica, un aviso para que conozcan la existencia del radar. Una vez transcurrido ese periodo, los excesos de velocidad serán sancionados y notificados.

Las sanciones por superar el límite de velocidad permitido oscilan entre 100 y 600 euros, y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir.

Además de reducir la siniestralidad en las carreteras, la DGT busca disminuir la gravedad de las lesiones ocasionadas en un accidente. “Está demostrado que a mayor velocidad, más difícil es reaccionar a tiempo y más graves son las consecuencias”, recuerdan desde el organismo.