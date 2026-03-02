El Gobierno lanza su primera 'Estrategia Canarias-África' para consolidarse como 'hub' y 'rascar' más fondos de la UE

Canarias ha decidido reforzar su relación con África y "pasar de las palabras a la acción" con una hoja de ruta propia. El Gobierno autonómico aprobó este lunes en el Consejo de Gobierno la primera Estrategia Canarias-África, un documento que fija más de 70 líneas de actuación, distribuidas en cinco ejes estratégicos, y que ha sido elaborado con la participación de más de un centenar de entidades públicas y privadas del Archipiélago.

El objetivo es claro: consolidar a las Islas como un 'hub' o plataforma de referencia entre Europa, España y el continente vecino, para impulsar alianzas institucionales, económicas, de conocimiento y cooperación. Otra meta estratégica se centra en reforzar la posición de Canarias ante la UE en plena negociación del nuevo marco financiero 2027-2032, con el fin de captar más fondos europeos para proyectos con África.

De las palabras a la acción

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, explicó durante la presentación de la nueva estrategia en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria que, hasta ahora, diversas consejerías y organismos han impulsado proyectos valiosos en el continente vecino, pero sin una planificación común.

El nuevo documento aglutina todas las iniciativas para que Canarias actúe “como un bloque sólido” capaz de aprovechar el crecimiento acelerado de África, que alcanzará los 2.500 millones de habitantes en 2050, según las proyecciones de Naciones Unidas.

"Hemos decidido pasar de la palabra, de siempre decir que nuestro enclave geográfico es fundamental y tricontinental, que somos Europa y que estamos a 90 kilómetros de la costa africana, a la acción", aseveró Clavijo.

Más de un centenar de participantes

La estrategia, impulsada por la Presidencia hace un año, es el resultado de un proceso participativo en el que han colaborado empresarios, universidades, clústeres, expertos, representantes de la cooperación, de la diáspora y del ámbito cultural. Más de 100 actores han contribuido a un documento que, por primera vez, integra en una visión global iniciativas que hasta ahora se desarrollaban de forma dispersa.

El documento se articula en cinco grandes ejes que abarcan el desarrollo institucional y político, orientado al refuerzo de la coordinación, la gobernanza y la proyección exterior; el eje económico y comercial, centrado en la internacionalización, la inversión y la cooperación empresarial; la cooperación territorial y cooperación para el desarrollo, dirigido a maximizar el impacto de la acción social, solidaria y humanitaria; el eje educativo y científico, enfocado en la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento; y un quinto eje centrado en el aspecto cultural y deportivo, concebido como instrumento de cohesión social, diálogo intercultural y proyección exterior.

Jefatura de filas

El director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Luis Padilla, subrayó que el carácter integral es precisamente una de las principales novedades del plan.

Aunque muchas de las acciones ya existían, explica que ahora se articulan bajo una coordinación común en el nuevo Consejo Canarias-África, y cada eje contará con una “jefatura de fila” para garantizar la coherencia institucional y el desarrollo y seguimiento de la estrategia.

Captar fondos de la UE

Uno de los objetivos centrales es consolidar el papel de Canarias como ‘hub’ entre Europa y el continente africano.

Esta ambición adquiere especial relevancia en el contexto de la negociación del nuevo marco financiero de la Unión Europea. Padilla vinculó directamente la estrategia con la necesidad de poner en valor el papel que desempeña el Archipiélago en zonas estratégicas para Europa, especialmente a través del programa de cooperación territorial MAC -Interreg, liderado por Canarias, y que dispone de más de 200 millones de euros destinados a siete países africanos.

La intención es reforzar la posición de Canarias en el próximo marco financiero de la UE, demostrando que el Archipiélago es una herramienta clave para la diversificación económica y la integración regional europea, de forma que se puedan captar más recursos para proyectos de cooperación y desarrollo, además de propiciar la internacionalización de las empresas canarias.

50 proyectos

Actualmente, Canarias participa en más de 50 proyectos activos en el marco del programa MAC y mantiene una relación bilateral consolidada con países como Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde.

Según Padilla, esa trayectoria ha generado confianza institucional en los países africanos. “No nos tratan como un actor externo, sino como un partner fiable que lleva años en el espacio”, afirmó, destacando que esa credibilidad fortalece la posición de Canarias dentro del marco europeo.

2.500 millones de personas en 2050

El contexto demográfico y económico africano refuerza la apuesta estratégica. África cuenta con una población de alrededor de 1.500 millones de personas, de las que 550 millones son jóvenes. Las proyecciones de Naciones Unidas sitúan la población del continente en casi 2.500 millones en 2050, con una edad media de 24 años y entre 10 y 12 millones de personas incorporándose cada año al mercado laboral.

Para el Ejecutivo canario, este escenario abre oportunidades en formación universitaria y profesional, transferencia de conocimiento y emprendimiento juvenil. El eje educativo y científico ha contado con el respaldo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, cuyo trabajo ha sido calificado como fundamental en la elaboración del documento.

Además, se prevé un crecimiento económico del 4,3% en 2025 y la consolidación de una clase media que podría superar los 1.000 millones de personas en 2060. Estos datos sitúan al Archipiélago en una posición privilegiada como hub logístico para ofrecer soluciones en sectores estratégicos para el desarrollo del continente, como transporte, salud, educación, gestión portuaria o economía digital.

Cooperación al desarrollo y migración

La estrategia también aborda la cooperación al desarrollo y la gestión de los flujos migratorios. El Gobierno de Canarias ha duplicado los recursos destinados a cooperación en el último año, según explicó Padilla, quien defendió que actuar sobre las causas profundas de la migración es esencial, ya que los países vecinos no son solo origen, sino también tránsito del fenómeno migratorio.

En el plano económico, el plan contempla impulsar la internacionalización de las empresas canarias mediante planes anuales liderados por Proexca y las Cámaras de Comercio, así como aprovechar la experiencia del Archipiélago en transición energética, cambio climático e innovación sanitaria.

También se reconoce el papel de la diáspora africana y su aportación a las políticas de codesarrollo, junto al potencial de las industrias creativas y culturales como herramienta de cohesión y proyección exterior.

Sin ficha financiera

Aunque la estrategia no cuenta con una ficha financiera independiente cerrada, Padilla indicó que se han fortalecido las estructuras de trabajo y que los recursos disponibles se han duplicado respecto al año anterior para garantizar que la relación con el entorno africano sea una prioridad real y sostenida en el tiempo.

No obstante, señaló que la aspiración es que las partidas para cooperación y desarrollo se tripliquen, ya que el Gobierno de España va a tener que hacerse cargo de los gastos que soportaba Canarias en solitario con la gestión de menores migrantes, que ahora se están derivando para otras comunidades.