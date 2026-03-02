La Guardia Civil alerta a los canarios: así pueden vaciar tu cuenta bancaria con estas estafas
Las autoridades recuerdan a los ciudadanos que pueden denunciar telemáticamente
La Guardia Civil junto al INCIBE han recordado a los ciudadanos que deben hacer si han sido víctimas de una estafa bancaria. A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales han explicado a los ciudadanos cómo deben actuar si han sufrido una estafa bancaria.
Diferentes estafas
Un ciudadano puede ser víctima de una estafa bancaria por diferentes métodos. El phishing consiste en recibir correos electrónicos o SMS que suplantan a organismos como pueden ser bancos. Envían un mensaje a la víctima avisándole de movimientos sospechosos o cargos en su cuentan bancario, donde le piden que haga clic en un enlace fraudulento para acceder a una página web falsa en la que introduce sus datos. De esta manera, consigue la información necesaria de a víctima para acceder a sus cuentas bancarias.
El smishing consiste en el envío de SMS fraudulentos que se hacen pasar por entidades bancarias. El objetivo es alertarte de que se va a realizar una transferencia y si no reconoces tal movimiento llames a un número de teléfono.
El vishing "es una técnica de ingeniería social utilizada por los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios a través de llamadas de teléfono fraudulentas y obtener así información personal sobre ellos, guiarles para que descarguen e instalen programas maliciosos, así como intentar que realicen algún pago bajo algún pretexto", recoge el INCIBE.
El objetivo final de todos los engaños, es el mismo, conseguir los datos bancarios y personales de la víctima para poder acceder a sus cuentas bancarias y vaciarlas.
Denuncias telemáticas
"Puedes denunciar de forma telemática a través de la sede electrónica de la Guardia Civil, sin necesidad de desplazarte, mediante la Sede Electrónica de la Guardia Civil", recuerdan. Estos son los delitos que las víctimas pueden denunciar en el momento, de manera telemática:
- Daños: destrucción o deterioro de un bien propio.
- Hurtos: cuando alguien se apropie de un objeto sin permiso del dueño.
- Pérdida o extravío de documentación: en que caso de que algún ciudadano haya perdido documentación si la involucración de terceras personas
- Localización de documentación: cuando se hayan encontrado documentos cuya pérdida fue denunciada se puede comunicar online, siempre y cuando se aporten los datos de la denuncia previa.
- Sustracción de vehículos: robos de vehículos a motor se puede denunciar telemáticamente.
- Sustracción en el interior de vehículos: robos de objetos en el interior de un vehículo, cuando no ha existido violencia o forcejeo.
- Cargos fraudulentos con tarjeta bancaria (y otros medios de pago electrónico): cargos no autorizados en las cuentas bancarias, no es necesario acudir al cuartel.
