Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo CarnavalAlertas borrasca ReginaMujeres canarias con menores en VioGénJosué QuevedoAtaque a IránEntierro de la sardina Gran CanariaFarolas en Las Palmas de Gran Canaria
instagramlinkedin

La Guardia Civil alerta a los canarios: así pueden vaciar tu cuenta bancaria con estas estafas

Las autoridades recuerdan a los ciudadanos que pueden denunciar telemáticamente

La Guardia Civil vigila las estfas bancarias

La Guardia Civil vigila las estfas bancarias / L. O.

Helena Ros

Helena Ros

La Guardia Civil junto al INCIBE han recordado a los ciudadanos que deben hacer si han sido víctimas de una estafa bancaria. A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales han explicado a los ciudadanos cómo deben actuar si han sufrido una estafa bancaria.

Diferentes estafas

Un ciudadano puede ser víctima de una estafa bancaria por diferentes métodos. El phishing consiste en recibir correos electrónicos o SMS que suplantan a organismos como pueden ser bancos. Envían un mensaje a la víctima avisándole de movimientos sospechosos o cargos en su cuentan bancario, donde le piden que haga clic en un enlace fraudulento para acceder a una página web falsa en la que introduce sus datos. De esta manera, consigue la información necesaria de a víctima para acceder a sus cuentas bancarias.

El smishing consiste en el envío de SMS fraudulentos que se hacen pasar por entidades bancarias. El objetivo es alertarte de que se va a realizar una transferencia y si no reconoces tal movimiento llames a un número de teléfono.

El vishing "es una técnica de ingeniería social utilizada por los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios a través de llamadas de teléfono fraudulentas y obtener así información personal sobre ellos, guiarles para que descarguen e instalen programas maliciosos, así como intentar que realicen algún pago bajo algún pretexto", recoge el INCIBE.

El objetivo final de todos los engaños, es el mismo, conseguir los datos bancarios y personales de la víctima para poder acceder a sus cuentas bancarias y vaciarlas.

Denuncias telemáticas

"Puedes denunciar de forma telemática a través de la sede electrónica de la Guardia Civil, sin necesidad de desplazarte, mediante la Sede Electrónica de la Guardia Civil", recuerdan. Estos son los delitos que las víctimas pueden denunciar en el momento, de manera telemática:

Noticias relacionadas y más

  • Daños: destrucción o deterioro de un bien propio.
  • Hurtos: cuando alguien se apropie de un objeto sin permiso del dueño.
  • Pérdida o extravío de documentación: en que caso de que algún ciudadano haya perdido documentación si la involucración de terceras personas
  • Localización de documentación: cuando se hayan encontrado documentos cuya pérdida fue denunciada se puede comunicar online, siempre y cuando se aporten los datos de la denuncia previa.
  • Sustracción de vehículos: robos de vehículos a motor se puede denunciar telemáticamente.
  • Sustracción en el interior de vehículos: robos de objetos en el interior de un vehículo, cuando no ha existido violencia o forcejeo.
  • Cargos fraudulentos con tarjeta bancaria (y otros medios de pago electrónico): cargos no autorizados en las cuentas bancarias, no es necesario acudir al cuartel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
  2. Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
  3. DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
  4. Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou
  5. Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
  6. El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve
  7. La parodia de “Ni Borracho” de Quevedo que se hace viral al retratar la realidad social de Canarias
  8. La DGT activa 33 nuevos radares en once comunidades, uno de ellos en Gran Canaria y otro en Tenerife

Medio millar de autónomos sale a la calle en Canarias para exigir mejores condiciones

Medio millar de autónomos sale a la calle en Canarias para exigir mejores condiciones

¿Funcionario, asalariado o emprendedor? La elección inesperada de los jóvenes canarios

¿Funcionario, asalariado o emprendedor? La elección inesperada de los jóvenes canarios

La Aemet activa avisos en Canarias por la borrasca Regina desde hoy: estas son las islas más afectadas

La Aemet activa avisos en Canarias por la borrasca Regina desde hoy: estas son las islas más afectadas

La Guardia Civil alerta a los canarios: así pueden vaciar tu cuenta bancaria con estas estafas

La Guardia Civil alerta a los canarios: así pueden vaciar tu cuenta bancaria con estas estafas

Las recomendaciones que hizo Quevedo a Luck Ra para disfrutar más de Gran Canaria

Las recomendaciones que hizo Quevedo a Luck Ra para disfrutar más de Gran Canaria

"Autónomos asfixiados, ¡basta ya!": cientos de trabajadores salen a la calle para exigir una mejora de condiciones

"Autónomos asfixiados, ¡basta ya!": cientos de trabajadores salen a la calle para exigir una mejora de condiciones

El Gobierno lanza su primera 'Estrategia Canarias-África' para consolidarse como 'hub' y 'rascar' más fondos de la UE

El Gobierno lanza su primera 'Estrategia Canarias-África' para consolidarse como 'hub' y 'rascar' más fondos de la UE

Binter eleva su experiencia gastronómica a bordo con novedades en #modocanario

Binter eleva su experiencia gastronómica a bordo con novedades en #modocanario
Tracking Pixel Contents