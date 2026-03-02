Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horóscopo de marzo: el eclipse lunar en Virgo impulsa decisiones y abre nuevas oportunidades para Tauro, Cáncer y Piscis

La astróloga Esperanza Gracia destaca la influencia del eclipse total de Luna en Virgo y señala a tres signos del zodiaco que comienzan el mes con energía favorable

Mar Molina

Marzo llega cargado de simbolismo, renovación y cambios importantes. El inicio de un nuevo mes suele vivirse como una oportunidad para cerrar etapas, replantear objetivos y abrir nuevos caminos. En esta ocasión, el contexto astrológico añade un ingrediente especial: un eclipse total de Luna en Virgo, un fenómeno que, desde la perspectiva de la astrología, se asocia con procesos de limpieza emocional, orden interior y toma de decisiones trascendentales.

Según las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, este tránsito astral marca un antes y un después para varios signos del zodiaco. En especial, Tauro, Cáncer y Piscis comienzan marzo con una energía especialmente favorable, con posibilidades de avances en el amor, el trabajo y el desarrollo personal.

A continuación, analizamos cómo influye este eclipse lunar en Virgo en el horóscopo de marzo y qué pueden esperar estos tres signos en esta etapa de transformación.

Tauro comienza este periodo con una vibración que favorece los acuerdos, los apoyos y las oportunidades. Su capacidad para generar confianza y cercanía facilitará avances tanto en el ámbito profesional como en el personal. Es una semana propicia para apostar por aquello que le aporta estabilidad y bienestar. El eclipse lunar puede influir en el terreno sentimental, despertando emociones intensas o propiciando encuentros significativos. Confiar en la intuición será clave para tomar decisiones acertadas bajo la energía de la Luna en Virgo.

Para Cáncer, los buenos aspectos de Mercurio ayudan a revisar asuntos pendientes, retomar contactos y aclarar situaciones que necesitaban resolución. Con Júpiter influyendo positivamente, las decisiones que tome pueden traducirse en resultados favorables y apoyos inesperados. El eclipse impulsa a expresar sentimientos con mayor claridad y a abrir el corazón sin miedo, favoreciendo conversaciones sinceras y vínculos más profundos que refuerzan la seguridad emocional en este horóscopo de marzo.

Piscis atraviesa un momento especialmente potente. Con el Sol y Mercurio en su signo, su voz gana fuerza y sus decisiones pueden abrir puertas importantes si actúa con claridad y confianza. El eclipse, situado frente a su signo, puede activar acontecimientos esperados o provocar cambios que marquen un antes y un después. Su carisma y determinación facilitarán respuestas positivas en ámbitos que anteriormente parecían bloqueados según las predicciones de Esperanza Gracia.

