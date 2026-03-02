El lunes arranca con nubes y acabará con lluvias y viento en aumento en Canarias

Canarias comienza la semana con intervalos nubosos y temperaturas máximas en ligero ascenso, pero el tiempo tenderá a inestabilizarse a lo largo de la jornada. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias débiles a moderadas reaparecerán a última hora en el norte de las islas más montañosas y orientales, mientras el viento del noroeste irá ganando intensidad hasta soplar fuerte por la noche, con posibles rachas muy intensas en cumbres y vertientes expuestas.

Previsión por islas

Gran Canaria

En el norte, nubes abundantes durante la mañana con baja probabilidad de lluvia débil. Por la tarde se abrirán claros, aunque volverán las precipitaciones débiles a moderadas a última hora. En el resto, intervalos nubosos, con mayor nubosidad en el este por la tarde. Máximas en ligero a moderado ascenso en el norte y medianías; pocos cambios en el sur. El viento irá ganando intensidad al final del día, con posibles rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 15ºC / 20ºC

Lanzarote

Cielos nubosos en la primera mitad del día, con apertura de claros por la tarde. A última hora regresarán las nubes con lluvias débiles a moderadas. Mínimas en ligero descenso y máximas sin grandes cambios. Viento moderado del norte, girando a noroeste y arreciando por la noche.

Arrecife: 14ºC / 20ºC

Fuerteventura

Panorama similar, con nubes predominantes por la mañana y claros por la tarde. Lluvias débiles, localmente moderadas, al final del día. Temperaturas estables o en ligero descenso. Viento moderado del norte que se intensificará por la noche.

Puerto del Rosario: 15ºC / 20ºC

Tenerife

Nubosidad en el norte durante la mañana, con baja probabilidad de lluvias débiles. Desde mediodía se abrirán claros, aunque por la tarde-noche regresarán las precipitaciones, que podrían ser persistentes en algunas zonas. Máximas en ascenso en el norte y oeste; pocas variaciones en el este. No se descartan heladas débiles en zonas altas. El viento se reforzará por la noche, con rachas muy fuertes en cumbres, dorsal y vertientes norte y oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 15ºC / 21ºC

La Gomera

Nubes en el norte durante la mañana y posibles lluvias débiles. Claros al mediodía y regreso de precipitaciones en la tarde-noche. Máximas en ascenso, especialmente en medianías. El viento se intensificará al final del día con rachas fuertes en zonas altas.

San Sebastián de La Gomera: 16ºC / 22ºC

La Palma

Nubosidad en el norte y noroeste por la mañana, con baja probabilidad de lluvia. Claros al mediodía y nuevas precipitaciones por la tarde. Máximas en ascenso en el norte y este. Viento en aumento durante la tarde, con posibles rachas muy fuertes en cumbres y vertientes norte.

Santa Cruz de La Palma: 15ºC / 21ºC

El Hierro

Nubes en el norte durante la mañana, claros al mediodía y lluvias débiles a moderadas por la tarde. Máximas en ascenso en medianías y zonas altas. El viento se intensificará a última hora, con posibles rachas fuertes en cumbres y vertientes.

