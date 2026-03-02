Las recomendaciones que hizo Quevedo a Luck Ra para disfrutar más de Gran Canaria

El cantante argentino Luck Ra no solo conquistó al público con una actuación multitudinaria en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, sino que también aprovechó su estancia para descubrir algunos de los rincones más emblemáticos de la isla gracias a Quevedo, quien actuó como su anfitrión y guía personal, según una entrevista exclusiva concedida a La Provincia por el propio artista.

Con la naturalidad que lo caracteriza, Luck Ra explicó que fue el propio artista grancanario quien le orientó sobre qué hacer en la isla. “Me encantaría hacer una colaboración con Quevedo; de momento solo le mando un mensaje para preguntarle qué podía hacer acá y nadie mejor que él me lo pudo responder”, confesó durante la charla.

Playas y paseo junto al mar

El intérprete argentino detalló que siguió varias de las recomendaciones recibidas, aunque admitió entre risas no recordar todas con exactitud. “Bueno, hasta ahora me ha dicho varias, ahora no me acuerdo, pero hemos ido para Playa del Inglés, después para la plaza esta que está acá cerca, ¿cómo se llama? ¿Las Canteras? Para Playa de Las Canteras”.

Las imágenes de Luck Ra paseando por la arena y disfrutando del clima primaveral de marzo reflejan una visita más relajada que protocolaria. Lejos del ritmo frenético de los conciertos, el artista quiso experimentar el lado más cotidiano y natural de la isla, recorriendo dos de los espacios más representativos del litoral grancanario.

Turismo sin filtros

El cantante explicó que su intención era desconectar junto a su equipo y dejarse llevar por el ambiente. “En un momento solo fuimos a las playas y después íbamos a ver algún lugar para salir a jugar con el equipo y ya nos todo bien”, comentó, describiendo una jornada sencilla y espontánea.

Esa naturalidad marcó toda la entrevista. Luck Ra se mostró curioso, preguntando incluso por los nombres de los lugares mientras hablaba, lo que aportó frescura a la conversación. Su paso por Gran Canaria no fue solo una parada profesional, sino también una experiencia personal.

La conexión musical entre Argentina y Canarias

Más allá del turismo, la charla derivó inevitablemente hacia la música y la posibilidad de una colaboración con Quevedo. Aunque no confirmó ningún proyecto concreto, sus palabras dejaron abierta la puerta a una unión artística que podría tener gran repercusión en el panorama latino.

Luck Ra en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / La Provincia

“Siempre es bueno conectar con colegas que la están rompiendo. Si se puede hacer algo juntos, mejor aún”, señaló Luck Ra. La sintonía entre ambos artistas —cada uno referente en su país— despierta ya la expectación de miles de seguidores.

El Carnaval como escenario internacional

La visita del argentino coincidió con uno de los momentos más potentes del calendario festivo de la ciudad. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria volvió a demostrar su capacidad de convocatoria internacional, reuniendo a artistas y público de distintos países.

Luck Ra destacó la energía del público isleño durante su actuación. “Es increíble cómo se vive la música acá”, aseguró, visiblemente agradecido por la acogida. Para el artista, el ambiente abierto y festivo de la capital grancanaria encaja perfectamente con su estilo desenfadado y cercano.

Un artista en plena expansión

El intérprete de éxitos como La Morocha atraviesa una etapa de consolidación internacional. Su presencia en España forma parte de una estrategia de expansión que lo está llevando a reforzar su presencia en Europa, además de mantener su liderazgo en Argentina y otros países latinoamericanos.

En la entrevista con La Provincia, reflexionó también sobre el momento que vive su carrera. “La música no tiene fronteras”, afirmó, subrayando su interés por experimentar con nuevos sonidos y colaborar con artistas de diferentes escenas.

La importancia de disfrutar cada destino

Luck Ra explicó que cuando viaja intenta salir del circuito estrictamente profesional para conocer la esencia del lugar. En el caso de Gran Canaria, las recomendaciones de Quevedo fueron clave para acercarse a esa experiencia más auténtica.

Playa del Inglés, con su proyección internacional y su ambiente turístico, y Las Canteras, símbolo urbano y natural de la capital, le ofrecieron una visión diversa de la isla. El artista valoró especialmente poder caminar junto al mar y compartir tiempo distendido con su equipo.

¿Habrá colaboración con Quevedo?

Aunque la conversación giró en torno al ocio y la visita turística, el nombre de Quevedo fue recurrente. La relación cordial entre ambos artistas y el intercambio de mensajes alimentan la posibilidad de un proyecto conjunto.

Luck Ra no quiso adelantar detalles, pero dejó claro que existe predisposición. La industria musical observa con interés cualquier acercamiento entre referentes del urbano latino y español, especialmente cuando ambos atraviesan momentos de gran popularidad.

Gran Canaria como punto de encuentro

La entrevista dejó una imagen clara: Gran Canaria como punto de encuentro cultural y musical. El Carnaval no solo actúa como escaparate artístico, sino también como espacio de intercambio entre creadores de distintas latitudes.

Luck Ra se marchó de la isla con una experiencia positiva y con la sensación de haber descubierto algo más que un escenario de conciertos. Playas, paseos y recomendaciones locales formaron parte de una visita que podría tener continuidad en el plano creativo.

Mientras tanto, los seguidores de ambos artistas ya imaginan cómo sonaría una canción nacida entre mensajes de WhatsApp, recomendaciones playeras y el eco del Carnaval. Si algo dejó claro Luck Ra en su entrevista con La Provincia es que la puerta está abierta. Y, en parte, todo comenzó con una simple pregunta: “¿Qué puedo hacer en la isla?”. La respuesta de Quevedo fue clara: disfrutarla.