Temor por el impacto de la guerra de Irán en los precios del transporte

Preocupación en Canarias por el impacto en los precios de la nueva crisis abierta en Irán y la zona de Oriente Próximo tras los ataques de EEUU e Israel. El principal temor es con el incremento que se pueda producir en el precio de los combustibles y el desencadenante sobre el coste del transporte de pasajeros y mercancías. Por ello el Gobierno regional hará un seguimiento exhaustivo de la inflación asociada a este conflicto "para tomar las medidas que sean necesarias", aseguró ayer su portavoz, Alfonso Cabello.

"Asistimos con preocupación y ocupados a los efectos que pueda tener en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Estamos hablando que desde el fin de semana hasta ahora se ha incrementado un 10% el precio del barril de petróleo", aseveró. Esa escalada de precios, "sin duda se irá traduciendo en un sobrecoste energético y para los transportes y, por lo tanto, debemos de seguir con mucho detenimiento qué está sucediendo en Oriente Próximo", subrayó.

Cabello recordó que Canarias depende, en gran medida, del transporte marítimo y aéreo, por lo que el precio del combustible afecta directamente a los sobrecostes de la cesta de la compra y de cualquiera de los insumos que llegan a las islas. A la vista de ello la Consejería de Economía "va a hacer un seguimiento continuado de la evolución de los efectos de los costes del transporte hacia y entre islas". Asimismo "también vamos a monitorizar si se producen aumentos en los costes de mercancías, materias primas y productos finales para poder, en la medida de lo posible, adoptar las que entendamos necesarias", anunció.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, advirtió que "no se sabe qué va a ocurrir con este conflicto pero con la guerra de Ucrania se decía que iba a acabar rápidamente y ya dura cuatro años, de éste se dice que serán cuatro o cinco semanas, como mínimo, más todo lo que puede derivar de atentados y en materia de seguridad en todo el contexto", señaló y reiteró estar "tremendamente preocupado por los hechos y expectante".

Noticias relacionadas

Asimismo indicó que no va a dar su opinión sobre su posición acerca de la guerra, pues no es de su competencia el establecer la política exterior del país, y expresó que se la reserva por ser de carácter personal, al tiempo que ha recalcado que "tiene que ser leal institucionalmente". "No voy a opinar, pero no comparto las declaraciones del presidente del Gobierno de España", remarcó.