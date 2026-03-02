Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Tienes un minuto? Fechas clave de la 'comisión covid' en Canarias

La comisión del Parlamento que investiga las posibles compras irregulares de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud se constituyó el 28 de febrero de 2024 y aún no tiene conclusiones

Gustavo Santana (i), Luz Reverón y Raúl Acosta (d), los miembros de la Mesa de la comisión investigadora. / Arturo Jiménez

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

28 de febrero de 2024. Luz Reverón (PP) y José Alberto Díaz Estébanez (CC) registran en la Cámara la solicitud de crear la comisión de investigación.

20 de mayo de 2024. Se constituye, tres meses después de haber sido registrada, la comisión de investigación que preside Raúl Acosta (AHI) con el mandato de concluir sus trabajos en seis meses, aunque con la posibilidad de prorrogarlos hasta finales de marzo de 2025.

1 de julio de 2024. Comienzan las comparecencias con dos fiascos: las ausencias de Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, y de Juan Manuel Pérez, el empresario que denunció el ‘caso Mascarillas’.

31 de enero de 2025. Víctor de Aldama, señalado como el nexo corruptor en el ‘caso Koldo’, comparece y guarda silencio.

26 de mayo de 2025. El exministro José Luis Ábalos niega haber intermediado para que Soluciones de Gestión lograra contratos en Canarias.

23 de junio de 2025. La comparecencia del ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, cierra la ronda de comparecencias de la comisión del Parlamento.

15 de diciembre de 2025. CC y AHI impiden, con su abstención, que vuelva a declarar el ministro Torres, como exigía el PP. El PSOE, ASG y NC votan en contra.

