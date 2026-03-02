La ULPGC desmonta el mito de la pereza detrás del uso personal de internet en el trabajo

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha analizado qué factores llevan a los trabajadores a hacer un uso privado de Internet durante la jornada laboral y ha concluido que esta práctica, conocida como cyberloafing, no puede explicarse como una falta de ética individual. Lejos de asociarse a la pereza o a un comportamiento reprochable, el estudio señala que está condicionada por factores laborales y organizativos.

La investigación ha sido realizada por el profesor Pablo Zoghbi Manrique de Lara, del Departamento de Economía y Dirección de Empresas e investigador del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES). El trabajo apunta a que elementos como el diseño del puesto, la carga de trabajo, la existencia de pausas, el nivel de estrés o la disponibilidad de recursos influyen de manera decisiva en este comportamiento.

El análisis se ha basado en los datos aportados por 300 empleados de 100 bancos ubicados en Londres. Los resultados muestran que el cyberloafing está estrechamente relacionado con el ambiente organizativo y las condiciones laborales. En aquellos entornos donde los trabajadores perciben un trato justo y compasivo —tanto entre compañeros como por parte de sus superiores— la práctica es significativamente menor.

Razones del uso de internet durante la jornada

El estudio desmonta así la visión reduccionista que identifica a quienes navegan por Internet con fines personales en horario laboral como empleados poco comprometidos. Según el investigador, detrás de esta conducta suelen encontrarse razones funcionales como el aburrimiento, el cansancio mental, la presión laboral o la necesidad de realizar pequeñas pausas cognitivas para mantener el rendimiento.

Las conclusiones del trabajo ofrecen claves útiles para las empresas y organizaciones. En lugar de abordar el cyberloafing desde una óptica disciplinaria o moral, el estudio sugiere que resulta más eficaz mejorar las condiciones instrumentales del trabajo y reforzar aspectos como la justicia organizativa, el clima laboral, el liderazgo y la cultura corporativa.

El artículo se publica en la revista científica Telematics and Informatics, una de las publicaciones internacionales de mayor impacto en el ámbito de la sociedad digital, donde se analizan las interacciones entre tecnología, organizaciones y comportamiento humano.

