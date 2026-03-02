La ULPGC desmonta el mito de la pereza detrás del uso personal de internet en el trabajo
Un estudio basado en empleados del sector bancario revela que navegar por la red durante la jornada laboral responde más a la organización del trabajo, al clima interno y a la gestión del tiempo que a una cuestión de ética individual o falta de compromiso profesional
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha analizado qué factores llevan a los trabajadores a hacer un uso privado de Internet durante la jornada laboral y ha concluido que esta práctica, conocida como cyberloafing, no puede explicarse como una falta de ética individual. Lejos de asociarse a la pereza o a un comportamiento reprochable, el estudio señala que está condicionada por factores laborales y organizativos.
La investigación ha sido realizada por el profesor Pablo Zoghbi Manrique de Lara, del Departamento de Economía y Dirección de Empresas e investigador del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES). El trabajo apunta a que elementos como el diseño del puesto, la carga de trabajo, la existencia de pausas, el nivel de estrés o la disponibilidad de recursos influyen de manera decisiva en este comportamiento.
El análisis se ha basado en los datos aportados por 300 empleados de 100 bancos ubicados en Londres. Los resultados muestran que el cyberloafing está estrechamente relacionado con el ambiente organizativo y las condiciones laborales. En aquellos entornos donde los trabajadores perciben un trato justo y compasivo —tanto entre compañeros como por parte de sus superiores— la práctica es significativamente menor.
Razones del uso de internet durante la jornada
El estudio desmonta así la visión reduccionista que identifica a quienes navegan por Internet con fines personales en horario laboral como empleados poco comprometidos. Según el investigador, detrás de esta conducta suelen encontrarse razones funcionales como el aburrimiento, el cansancio mental, la presión laboral o la necesidad de realizar pequeñas pausas cognitivas para mantener el rendimiento.
Las conclusiones del trabajo ofrecen claves útiles para las empresas y organizaciones. En lugar de abordar el cyberloafing desde una óptica disciplinaria o moral, el estudio sugiere que resulta más eficaz mejorar las condiciones instrumentales del trabajo y reforzar aspectos como la justicia organizativa, el clima laboral, el liderazgo y la cultura corporativa.
El artículo se publica en la revista científica Telematics and Informatics, una de las publicaciones internacionales de mayor impacto en el ámbito de la sociedad digital, donde se analizan las interacciones entre tecnología, organizaciones y comportamiento humano.
(Habrá ampliación).
Suscríbete para seguir leyendo
- Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
- Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
- DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
- Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou
- Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
- El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve
- La parodia de “Ni Borracho” de Quevedo que se hace viral al retratar la realidad social de Canarias
- La DGT activa 33 nuevos radares en once comunidades, uno de ellos en Gran Canaria y otro en Tenerife