La venta de coches acumula un retroceso del 15,3% en tan solo dos meses

Las matriculaciones en Canarias cayeron un 13,86% en febrero y acumulan un descenso del 15,34% este año, unas cifras que muestran «la debilidad del mercado», según ha informado este lunes la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica).

Durante el segundo mes se han matriculado 4.790 vehículos, lo que sitúa el acumulado anual en 9.648 unidades, detalla en un comunicado Fredica, que considera que este mes «confirma la tendencia negativa en la matriculación de vehículos nuevos en Canarias».

Los turismos, un 21%

El mercado de turismos y todo terreno desciende un 21,08% en febrero, con un total de 2.842 unidades matriculadas, y retrocede un 20,54%, alcanzando las 5.799 unidades, en el acumulado anual. El canal de particulares mantiene un comportamiento positivo con un crecimiento del 9,25% en febrero, pero el de empresa registra un descenso del 3,54%.

El más afectado continúa siendo el de alquiler, con un fuerte retroceso del 80,81%, consolidándose como el principal factor de caída del mercado. En cuanto a los vehículos comerciales ligeros, el mercado registra en febrero 843 unidades, lo que supone una caída del 8,86%, acumulando en el año un descenso del 15,87%.

Bien las motos

El segmento de vehículos industriales mantiene la tendencia negativa, con un retroceso del 44,59% en febrero y un acumulado anual que cae un 33,55%. El mercado de la motocicleta vuelve a mostrar un comportamiento positivo, con 1.045 matriculaciones, lo que representa un crecimiento del 12,24% en febrero y un incremento acumulado del 5,76%.

Noticias relacionadas

Para Fredica, los datos de febrero «consolidan un inicio de ejercicio marcado por la debilidad del mercado, especialmente condicionado por el desplome del canal de alquiler», un comportamiento que «contrasta con la fortaleza mostrada por el sector turístico.