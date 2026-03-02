Las voces de los autónomos en Canarias: "No tenemos los mismos derechos que un trabajador normal"
Autónomos canarios salieron a la calle el 2 de marzo para exigir mejores condiciones laborales, denunciando la falta de derechos y las dificultades para conciliar la vida personal y profesional
Los autónomos volvieron a tomar las calles este lunes, 2 de marzo, para reclamar "condiciones dignas". En Canarias, medio millar de personas se manifestaron entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, en protestas que se desarrollaron de manera paralela en otros puntos del país. Las demandas eran claras: "Autónomos asfixiados, ¡basta ya!", se escuchaba entre los cánticos que resonaron en las calles canarias.
Entre los manifestantes estaba Elisabeth Guerra, agricultora que lleva siete años trabajando por cuenta propia. Sus reivindicaciones se centran en los derechos laborales: "Queremos tener los mismos derechos que cualquier trabajador asalariado, como el derecho al paro cuando finalizamos nuestro ciclo como autónomos". Además, subraya la dificultad de conciliar la vida familiar, aunque reconoce que en otros sectores la situación puede ser incluso más complicada. "Si te pones enfermo, tienes que pagar la cuota de autónomo sí o sí", explica Guerra, quien añade que, con el paso del tiempo, la situación solo ha empeorado.
Francisco Javier vive una situación similar. Desde hace cinco años, dirige un bazar en el municipio de Ingenio, especializado en recambios para coches y motos. Su postura es clara y firme: "No tenemos los mismos derechos que un trabajador normal". Denuncia que a los autónomos los "asfixian" con impuestos y cuotas, lo que se traduce en "muchas más dificultades para afrontar el día a día". Si no se atienden sus demandas, advierte que las protestas continuarán: "Vamos a seguir así cada tres o cuatro meses y, sobre todo, vamos a estar en las calles de toda España".
