La AEMET intensifica su pronóstico de la borrasca Regina en Canarias: precipitaciones, viento muy fuerte y calima este miércoles

El viento del noroeste dejará rachas de hasta 100 km/h en cumbres de Tenerife y 90 km/h en Lanzarote, con precipitaciones en varias islas y empeoramiento marítimo

Meteored

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles un escenario marcado por lluvias débiles a moderadas, entrada de calima por la tarde, temperaturas con pocos cambios y viento fuerte en Canarias.

Las precipitaciones afectarán especialmente a las vertientes norte de las islas montañosas, donde podrán ser persistentes y de intensidad débil a moderada. En las islas orientales se esperan chubascos durante la madrugada y primeras horas del día, con posibilidad de alguna tormenta aislada.

A partir de la tarde entrará calima de forma generalizada, con mayor concentración en capas altas. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas tenderán a un ligero ascenso. En las cumbres centrales de Tenerife se prevén heladas débiles a moderadas y no se descarta nieve por encima de los 2.000 metros.

El viento soplará fuerte del noroeste durante la madrugada, con rachas muy fuertes que podrán alcanzar los 90 km/h en el norte de Lanzarote y hasta 100 km/h en las cumbres de la Dorsal de Tenerife. A lo largo de la mañana girará a norte y tenderá a moderarse, aunque en zonas altas y vertientes expuestas aún podrá soplar con intensidad.

En el mar se espera viento del norte o noroeste de fuerza 5 a 6, localmente 7, con fuerte marejada o mar gruesa, aumentando el mar de fondo hasta los 4 o 5 metros.

LANZAROTE — Lluvias de madrugada y viento muy fuerte en el norte

Predominio de cielos nubosos con apertura de claros en horas centrales. Durante la madrugada se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas, en forma de chubascos y con posibilidad de tormenta aislada. Por la tarde entrará calima ligera, con mayor concentración en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes de hasta 90 km/h en el norte durante la madrugada, girando a norte y disminuyendo a moderado.

Temperaturas (°C): Arrecife 13 / 21

FUERTEVENTURA — Chubascos a primera hora y rachas intensas

Cielos nubosos con claros al mediodía. Lluvias débiles a moderadas durante la madrugada y primeras horas, con posibilidad de tormenta aislada. Entrada de calima ligera por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste, con rachas muy fuertes de madrugada, girando a norte y moderándose.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 14 / 20

GRAN CANARIA — Lluvias persistentes en el norte y mejora en el sur

Cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso en el sur por la tarde. En el norte y oeste, especialmente en medianías, se esperan precipitaciones persistentes débiles a moderadas. No se descartan lluvias débiles y aisladas en el resto. Calima ligera en altura por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes en vertientes nordeste y suroeste y en cumbres durante la madrugada; después girará a norte y disminuirá, aunque podrán mantenerse intervalos fuertes en zonas expuestas.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 20

TENERIFE — Lluvias en el norte, nieve en cumbres y rachas de 100 km/h

Nuboso en el norte con precipitaciones persistentes débiles a moderadas, que podrán ser en forma de chubasco. En el resto, intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles y nieve en cumbres por encima de 2.000 metros. Heladas débiles a moderadas en cumbres centrales. Máximas en ligero ascenso, más acusado en medianías y cumbres. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes de hasta 100 km/h en la Dorsal durante la madrugada, girando a norte y moderándose.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 22

LA GOMERA — Nubosidad en el norte y viento intenso en cumbres

Predominio de cielos nubosos, salvo en zonas bajas del sur. En el norte se esperan lluvias persistentes débiles a moderadas. Calima ligera en altura por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes nordeste y oeste de madrugada, girando a norte y disminuyendo después.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 / 20

LA PALMA — Precipitaciones en el norte y viento fuerte en zonas altas

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos. En el norte se esperan precipitaciones persistentes débiles a moderadas, que podrán intensificarse en forma de chubasco por la tarde. No se descartan lluvias débiles y aisladas en el resto. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes en cumbres durante la madrugada, disminuyendo a moderado.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 / 19

EL HIERRO — Intervalos nubosos y lluvias débiles al final del día

Predominio de cielos nubosos. A últimas horas se esperan precipitaciones débiles en el norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes en cumbres de madrugada, disminuyendo a moderado durante la mañana.

Temperaturas (°C): Valverde 11 / 15

