BBVA impulsa la Inteligencia Artificial en el campo

El banco pondrá a disposición de todos los agricultores y ganaderos de España que se adhieran en esta temporada un año de uso sin coste a la aplicación NAX SOLUTIONS

Un agricultor trabaja en una finca de piñas en Veneguera, Gran Canaria.

Un agricultor trabaja en una finca de piñas en Veneguera, Gran Canaria.

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

BBVA impulsa la campaña de ingresos agrarios vinculada a la Política Agraria Común (PAC) 2026 con una propuesta diferencial para el sector. El banco pondrá a disposición de todos los agricultores y ganaderos de España que se adhieran en esta temporada un año de uso sin coste a la aplicación NAX SOLUTIONS, una herramienta avanzada que funciona tanto en ‘app’ como en web y que permite el seguimiento de cultivos mediante inteligencia artificial e imágenes vía satélite. Además, BBVA acompaña a los clientes que domicilien la PAC con soluciones de financiación en condiciones especiales, como el anticipo de la PAC y el ‘Agropréstamo campaña y cría’, para facilitar liquidez y apoyar el día a día de sus explotaciones.

