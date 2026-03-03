Canarias, bajo la influencia de la borrasca Regina con chubascos y viento fuerte

La borrasca Regina también dejará su impacto en Canarias durante la tarde de este martes y el miércoles, con previsión de chubascos moderados, posibles tormentas y rachas de viento fuertes, especialmente en las islas orientales, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el archipiélago se espera un episodio de inestabilidad marcado por precipitaciones que podrían ir acompañadas de aparato eléctrico de forma puntual. Además, se prevé viento del norte y noroeste con rachas muy fuertes en algunas zonas.

Episodio breve pero con viento intenso

Aunque el grueso de la borrasca afectará principalmente al sur y este peninsular, donde se prevén lluvias de barro por la presencia de polvo sahariano en suspensión, en Canarias el fenómeno se traducirá sobre todo en chubascos y un incremento notable del viento.

La inestabilidad se concentrará entre la tarde del martes y el miércoles, en un episodio que podría generar incidencias puntuales en zonas expuestas al viento.

Contexto nacional

Regina es la decimoséptima borrasca de gran impacto de la temporada 2025-2026. En la Península está dejando tormentas intensas, granizo y precipitaciones acompañadas de polvo sahariano, con mayores acumulaciones previstas en el Estrecho, Alborán, el bajo Ebro y el este de Cataluña.

Con el anticiclón situado en Europa, se generará un flujo húmedo del este sobre la Península y Baleares que favorecerá la inestabilidad atmosférica. Se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes, acompañados de granizo, especialmente en áreas del sur y el este peninsular, así como en puntos del centro.

Las mayores acumulaciones se prevén en zonas del Estrecho, Alborán, el bajo Ebro y el este de Cataluña, donde podrían registrarse inundaciones locales en áreas bajas.

Meteorología advierte además de posibles rachas intensas de viento en zonas de tormenta, con riesgo de caída de ramas o elementos vulnerables, así como episodios de granizo que podrían dificultar la circulación.

Evolución hasta el fin de semana

Durante la tarde del martes se esperan chubascos que podrían ser localmente fuertes en puntos del centro peninsular y, de forma más dispersa, en sierras de Andalucía. Entre la noche del martes y el miércoles, las tormentas se extenderán al entorno de Alborán, afectando al Estrecho y a los litorales mediterráneos andaluces, con probables precipitaciones fuertes y persistentes.

El jueves, los chubascos más intensos se concentrarán en la fachada mediterránea, especialmente en el sur de Valencia, el bajo Ebro y el este de Cataluña. En el resto del nordeste peninsular y Baleares serán, en general, moderados, aunque no se descartan episodios localmente fuertes.

Es probable que las precipitaciones continúen en los días siguientes, con mayor intensidad en el norte de la fachada mediterránea y en zonas del Cantábrico occidental, mientras que tenderán a perder fuerza en el área mediterránea a partir del domingo.

Noticias relacionadas

La borrasca también tendrá impacto en Canarias durante la tarde del martes y el miércoles. En el archipiélago se esperan chubascos moderados, que pueden ir acompañados de tormenta, especialmente en las islas orientales, así como viento del norte y noroeste fuerte con rachas muy fuertes.