Canarias espera hoy martes lluvia, viento y nieve en las cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma por la borrasca Regina

El archipiélago afronta varios días de inestabilidad con precipitaciones moderadas, fuerte oleaje y prealerta por nevadas, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Meteored

Diego R. Moreno

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

La borrasca Regina ya deja sentir sus efectos en Canarias. Un frente activo asociado a esta perturbación de alto impacto recorrerá el archipiélago este martes, 3 de marzo, y mantendrá la inestabilidad meteorológica hasta el viernes 6, según las previsiones oficiales.

El episodio vendrá marcado por precipitaciones localmente moderadas, viento intenso con rachas que podrán alcanzar e incluso superar los 70 km/h —puntualmente hasta 90 km/h en zonas altas—, descenso de temperaturas, empeoramiento del estado del mar y probables nevadas en cumbres por encima de los 1.700-1.800 metros.

Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por nevadas en las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria desde las 00.00 horas de este martes, en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles.

Lluvias moderadas y persistentes en el norte y las islas orientales

La llegada del frente vinculado a Regina traerá cielos mayoritariamente nubosos en todo el archipiélago. Las precipitaciones afectarán especialmente a:

  • Lanzarote y Fuerteventura, donde podrán registrarse chubascos débiles a moderados.
  • Las vertientes norte del resto de islas, con especial incidencia en Tenerife y Gran Canaria.
  • Zonas de interior y medianías, donde las lluvias podrían ser persistentes en algunos momentos.

En general, se esperan chubascos ocasionales de intensidad débil a moderada, aunque no se descarta que localmente puedan ser más intensos en determinados intervalos.

Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado descenso, con máximas que rondarán los 18 grados en las dos capitales canarias y mínimas situadas entre los 14 y 15 grados en zonas costeras.

Lluvia este lunes, en Tenerife

Lluvia este lunes, en Tenerife / La Provincia

Prealerta por nieve: posibles acumulados en el Teide

Uno de los aspectos más relevantes del episodio es la probabilidad de precipitaciones en forma de nieve o aguanieve en cotas altas.

Según la previsión, la cota de nieve se situará en torno a los 1.700-1.800 metros, pudiendo descender puntualmente. En el caso de Tenerife, podrían alcanzarse acumulados de hasta 2 centímetros en 24 horas en las cumbres.

En el entorno del Teide, no se descartan nevadas que podrían venir acompañadas de heladas débiles a moderadas en zonas altas. En La Palma y Gran Canaria la probabilidad de nieve por encima de los 1.800 metros es menor, aunque no inexistente.

La activación de la prealerta implica un seguimiento constante de la evolución meteorológica y la recomendación de extremar la precaución en desplazamientos por zonas de montaña.

Viento fuerte y rachas muy intensas en varias vertientes

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Se prevé un flujo de componente norte que girará a noroeste, con intensidad moderada a fuerte y rachas muy fuertes en amplias zonas del archipiélago.

Las áreas más expuestas serán las vertientes oeste, noroeste, este y nordeste. Zonas de cumbre y dorsales y medianías orientadas al norte.

En Tenerife, las rachas podrían alcanzar hasta 90 km/h en cumbres y zonas altas, especialmente durante la madrugada y a partir de la tarde.

Este escenario obliga a prestar atención a posibles incidencias por caída de ramas, desplazamiento de objetos en balcones y dificultades en la circulación, especialmente para vehículos de gran tamaño.

El estado del mar también empeorará de forma notable. Se espera mar combinada del norte o noroeste, con olas que podrían alcanzar los cinco metros de altura máxima.

En aguas costeras, el viento soplará con fuerza 5 a 7, generando fuerte marejada a mar gruesa y mar de fondo de hasta 3 o 4 metros.

Así afectará Regina a cada territorio

Lanzarote

Predominarán los intervalos nubosos, con mayor cobertura durante la mañana y al final del día. Se esperan chubascos débiles a moderados.Temperaturas en ligero descenso. En Arrecife, los valores oscilarán entre los 13 y 19 grados. Viento moderado a fuerte del norte, girando a noroeste, con probables rachas muy fuertes a últimas horas.

Fuerteventura

Cielos nubosos en horas centrales y al final del día, con precipitaciones ocasionales. Mínimas con pocos cambios y máximas en descenso ligero. En Puerto del Rosario, entre 14 y 19 grados. Rachas muy fuertes, especialmente por la tarde-noche.

Gran Canaria

Mayor nubosidad en el norte e interior. Se esperan lluvias débiles a moderadas, con baja probabilidad de nieve en cotas superiores a 1.800-1.900 metros. Las temperaturas descenderán, especialmente en medianías y cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 15 y 18 grados. Rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas.

Tenerife

Intervalos nubosos con predominio en el norte y este. Precipitaciones persistentes en el norte, posibilidad de nieve por encima de 1.800-2.000 metros.En Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas se situarán entre 14 y 18 grados. Descenso notable en zonas altas y heladas en cumbres. Rachas que podrían alcanzar los 90 km/h en áreas elevadas.

La Gomera

Lluvias débiles a moderadas en norte e interior. Temperaturas en ligero descenso. En San Sebastián de La Gomera, entre 15 y 19 grados. Viento fuerte con rachas intensas en vertientes expuestas.

La Palma

Nubosidad abundante en el norte con precipitaciones ocasionales. Probabilidad de nieve en cotas superiores a 1.900-2.000 metros. En Santa Cruz de La Palma, entre 14 y 18 grados. Heladas débiles en cumbres.

El Hierro

Intervalos nubosos, con lluvias débiles en el nordeste. En Valverde, entre 11 y 15 grados. Rachas muy fuertes en vertientes norte y oeste, así como en zonas altas.

