Canarias espera hoy martes lluvia, viento y nieve en las cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma por la borrasca Regina

La borrasca Regina ya deja sentir sus efectos en Canarias. Un frente activo asociado a esta perturbación de alto impacto recorrerá el archipiélago este martes, 3 de marzo, y mantendrá la inestabilidad meteorológica hasta el viernes 6, según las previsiones oficiales.

El episodio vendrá marcado por precipitaciones localmente moderadas, viento intenso con rachas que podrán alcanzar e incluso superar los 70 km/h —puntualmente hasta 90 km/h en zonas altas—, descenso de temperaturas, empeoramiento del estado del mar y probables nevadas en cumbres por encima de los 1.700-1.800 metros.

Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por nevadas en las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria desde las 00.00 horas de este martes, en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles.

Lluvias moderadas y persistentes en el norte y las islas orientales

La llegada del frente vinculado a Regina traerá cielos mayoritariamente nubosos en todo el archipiélago. Las precipitaciones afectarán especialmente a:

Lanzarote y Fuerteventura , donde podrán registrarse chubascos débiles a moderados.

, donde podrán registrarse chubascos débiles a moderados. Las vertientes norte del resto de islas , con especial incidencia en Tenerife y Gran Canaria.

, con especial incidencia en Tenerife y Gran Canaria. Zonas de interior y medianías, donde las lluvias podrían ser persistentes en algunos momentos.

En general, se esperan chubascos ocasionales de intensidad débil a moderada, aunque no se descarta que localmente puedan ser más intensos en determinados intervalos.

Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado descenso, con máximas que rondarán los 18 grados en las dos capitales canarias y mínimas situadas entre los 14 y 15 grados en zonas costeras.

Lluvia este lunes, en Tenerife / La Provincia

Prealerta por nieve: posibles acumulados en el Teide

Uno de los aspectos más relevantes del episodio es la probabilidad de precipitaciones en forma de nieve o aguanieve en cotas altas.

Según la previsión, la cota de nieve se situará en torno a los 1.700-1.800 metros, pudiendo descender puntualmente. En el caso de Tenerife, podrían alcanzarse acumulados de hasta 2 centímetros en 24 horas en las cumbres.

En el entorno del Teide, no se descartan nevadas que podrían venir acompañadas de heladas débiles a moderadas en zonas altas. En La Palma y Gran Canaria la probabilidad de nieve por encima de los 1.800 metros es menor, aunque no inexistente.

La activación de la prealerta implica un seguimiento constante de la evolución meteorológica y la recomendación de extremar la precaución en desplazamientos por zonas de montaña.

Viento fuerte y rachas muy intensas en varias vertientes

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Se prevé un flujo de componente norte que girará a noroeste, con intensidad moderada a fuerte y rachas muy fuertes en amplias zonas del archipiélago.

Las áreas más expuestas serán las vertientes oeste, noroeste, este y nordeste. Zonas de cumbre y dorsales y medianías orientadas al norte.

En Tenerife, las rachas podrían alcanzar hasta 90 km/h en cumbres y zonas altas, especialmente durante la madrugada y a partir de la tarde.

Este escenario obliga a prestar atención a posibles incidencias por caída de ramas, desplazamiento de objetos en balcones y dificultades en la circulación, especialmente para vehículos de gran tamaño.

El estado del mar también empeorará de forma notable. Se espera mar combinada del norte o noroeste, con olas que podrían alcanzar los cinco metros de altura máxima.

En aguas costeras, el viento soplará con fuerza 5 a 7, generando fuerte marejada a mar gruesa y mar de fondo de hasta 3 o 4 metros.

Así afectará Regina a cada territorio

Lanzarote

Predominarán los intervalos nubosos, con mayor cobertura durante la mañana y al final del día. Se esperan chubascos débiles a moderados.Temperaturas en ligero descenso. En Arrecife, los valores oscilarán entre los 13 y 19 grados. Viento moderado a fuerte del norte, girando a noroeste, con probables rachas muy fuertes a últimas horas.

Fuerteventura

Cielos nubosos en horas centrales y al final del día, con precipitaciones ocasionales. Mínimas con pocos cambios y máximas en descenso ligero. En Puerto del Rosario, entre 14 y 19 grados. Rachas muy fuertes, especialmente por la tarde-noche.

Gran Canaria

Mayor nubosidad en el norte e interior. Se esperan lluvias débiles a moderadas, con baja probabilidad de nieve en cotas superiores a 1.800-1.900 metros. Las temperaturas descenderán, especialmente en medianías y cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 15 y 18 grados. Rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas.

Tenerife

Intervalos nubosos con predominio en el norte y este. Precipitaciones persistentes en el norte, posibilidad de nieve por encima de 1.800-2.000 metros.En Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas se situarán entre 14 y 18 grados. Descenso notable en zonas altas y heladas en cumbres. Rachas que podrían alcanzar los 90 km/h en áreas elevadas.

La Gomera

Lluvias débiles a moderadas en norte e interior. Temperaturas en ligero descenso. En San Sebastián de La Gomera, entre 15 y 19 grados. Viento fuerte con rachas intensas en vertientes expuestas.

La Palma

Nubosidad abundante en el norte con precipitaciones ocasionales. Probabilidad de nieve en cotas superiores a 1.900-2.000 metros. En Santa Cruz de La Palma, entre 14 y 18 grados. Heladas débiles en cumbres.

El Hierro

Intervalos nubosos, con lluvias débiles en el nordeste. En Valverde, entre 11 y 15 grados. Rachas muy fuertes en vertientes norte y oeste, así como en zonas altas.