Canarias lidera el desplome migratorio en 2026: las llegadas de migrantes caen un 82% en las islas

Un total de 4.520 personas migrantes en situación irregular llegaron a España por vía marítima y terrestre durante los dos primeros meses de este año, lo que supone un 50,6% menos (4.621 personas) respecto a enero y febrero del año pasado, cuando fueron 9.141 personas. Así lo desvela el informe sobre 'Inmigración irregular 2026' que recoge los datos acumulados del 1 de enero al 28 de febrero de este año del Ministerio del Interior. El informe refleja también un descenso muy acusado de las llegadas de migrantes por vía marítima, especialmente en Canarias, donde pasan de 7.138 personas llegadas en los dos primeros meses de 2025 a 1.274 personas de estos dos últimos meses. Esto supone una caída del 82,2% respecto al año pasado.

En cambio, las llegadas por vía terrestre se dispararon en Ceuta y Melilla, aumentando de 172 personas en este periodo en 2025 a 1.290 personas este año. Concretamente, 1.257 personas llegaron a Ceuta estos dos últimos meses, ante las 157 personas que llegaron por tierra en ese periodo de 2025. Esto es un aumento del 700,6%. En su caso, a Melilla llegaron 33 migrantes irregulares en estos dos meses, mientras que en 2025 llegaron 15.

Los datos a nivel nacional

Por otra parte, en conjunto, en enero y febrero llegaron 3.230 personas por mar a España, frente a las 8.969 del mismo tiempo de 2025. Esto supone un descenso del 64%, con 5.739 personas menos. En cuanto a las embarcaciones que llegaron a España, en estos últimos dos meses llegaron 112, frente a 217 en el mismo periodo en 2025, es decir, un 48,38% menos.

Sin embargo, las llegadas por mar a la Península y a las Islas Baleares aumentaron. Los dos meses pasados llegaron 1.947 personas irregulares, ante 1.828 en enero y febrero de 2025, lo que supone una ligera subida de un 6,5%. En su caso, las embarcaciones llegadas descendieron, de 107 llegadas en enero y febrero del año pasado a 98 de este año.