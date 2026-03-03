El tiempo da un nuevo giro en Canarias: tras Regina, los modelos apuntan a una dana con más inestabilidad

La inestabilidad atmosférica continuará en Canarias tras el paso de la borrasca de gran impacto Regina, que ha dejado precipitaciones, viento y nieve en cumbres en los últimos días. Los modelos meteorológicos apuntan ahora a la posible formación de una dana que podría prolongar el episodio lluvioso en el archipiélago a partir del jueves.

Aunque Regina tenderá a debilitarse en superficie, la evolución en altura será determinante. Las últimas salidas de los modelos muestran cómo una vaguada atlántica se descuelga hacia el entorno peninsular y el Atlántico cercano a Canarias, inyectando aire más frío en capas medias y altas de la troposfera. Esta configuración favorece un aumento de la inestabilidad.

Posible aislamiento de una dana

A medida que avance la semana, esa vaguada podría aislarse y formar un embolsamiento frío independiente, lo que se conoce como dana (depresión aislada en niveles altos). Su ubicación exacta será clave para determinar el impacto en las islas.

Si el sistema se sitúa al suroeste de la Península o en el entorno del Atlántico próximo a Canarias, podría reactivar las precipitaciones, especialmente en las vertientes norte y zonas de medianías. Además, no se descarta que se mantenga la presencia de calima, en función de la dirección de los vientos en capas bajas.

Tras el paso de la borrasca Regina, una dana podría reactivar las lluvias / Meteored

Lluvias irregulares y ambiente inestable

Durante las próximas horas, Regina todavía dejará lluvias en distintos puntos del archipiélago, aunque con una tendencia progresiva a perder organización. Sin embargo, el posible desarrollo de la dana mantendría un ambiente dinámico e inestable en el inicio de marzo.

La experiencia reciente muestra que pequeños desplazamientos en la posición de estos embolsamientos fríos pueden modificar de forma notable la distribución e intensidad de las precipitaciones. Por ello, los meteorólogos subrayan la necesidad de seguir de cerca la evolución de los modelos en los próximos días.

Noticias relacionadas

Tras igualar esta temporada el máximo de 17 borrascas de gran impacto, el foco meteorológico se centra ahora en la evolución de esta posible dana, que podría marcar el tiempo en Canarias durante el tramo final de la semana.