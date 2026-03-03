Canarias registra la cifra más baja de paro en 19 años

Buenas noticias para el mercado laboral canario. Las Islas encadenan otra bajada del paro en febrero y registran la menor cantidad de desempleados desde diciembre de 2007 --en los albores de la Gran Recesión de 2008 a 2014--, cuando la lista de parados llegó a 139.081 personas. El Archipiélago cerró el segundo mes del año con 145.656 desocupados, 12.195 personas menos que hace un año, marcando en las estadísticas la mejor cifra de los últimos 19 años. Una noticia positiva que no viene sola. Los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también demuestran que el otro lado de la balanza, la creación de empleo, presenta una evolución al alza en las Islas, con un aumento de 4.001 afiliados en el último mes. Una cifra que, en gran medida, viene empujada por el empleo público creado en el último mes y la robustez de la industria turística, aún en temporada alta.

La tendencia no se repite en todo el país. En el conjunto de España el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.584 personas en febrero en relación al mes anterior, dejando un total de poco más de 2,4 millones de personas desempleadas. Pero sí hubo caída en términos interanuales, donde la cifra se redujo un 5,8%, con 150.803 demandantes menos que un año antes. En Canarias, la bajada interanual fue del 7,7%, pero el dato mensual (febrero en relación con enero) también experimentó una caída de 750 parados, lo que porcentualmente se traduce en un descenso del 0,5%. Solo siete comunidades redujeron los datos de paro.

Doce meses en la lista

En la comunidad también descendió el número de demandantes de empleo que llevan más de doce meses en las listas del paro. Ahora hay 5.650 personas menos que hace un año, lo que supone una caída de un 8% y marca la bajada más pronunciada desde febrero de 2009.

En el último mes todos los sectores redujeron sus cifras de desempleo, aunque los servicios apuntaron la mayor caída, con 445 desempleados menos que en enero; seguidos por la construcción, cuyo nivel de desempleo disminuyó en 223 parados.

Los datos de afiliación también son positivos. El empleo en el Archipiélago culminó el mes de febrero con un aumento de 4.001 efectivos, lo que supone un 0,4% más que en enero, alcanzando un total de 959.247 afiliados a la Seguridad Social y logrando registrar la tercera cifra más alta de la serie histórica, colándose como la cuarta comunidad autónoma donde más creció el empleo.

Dato inédito

En este contexto, el Archipiélago registra además un dato inédito: por primera vez hay más trabajadores autónomos que personas en paro. Canarias cuenta con 146.701 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, una cifra que supera ligeramente los 145.656 desempleados registrados en febrero.

La creación de empleo en las Islas se concentró, sobre todo, en el conjunto de los servicios, que vio elevarse su cifra de afiliados en 2.982 trabajadores, lo que supone un incremento del 0,4%. Y en febrero volvió a ser el empleo público el que tiró del carro. En Educación se dieron 1.423 nuevas altas y la Administración Pública sumó 1.142 personas. Pero también otros sectores contribuyeron a la creación de empleo, como fueron los casos de las actividades administrativas y servicios auxiliares, donde también se registró una evolución mensual positiva con 1.320 afiliados adicionales, y la hostelería, con 984 nuevos empleos. Este último se explica en el contexto de la todavía temporada alta del sector turístico canario.

Pero no todo fue creación. En Sanidad se perdieron 1.536 empleos y en el comercio, como consecuencia del cierre de la campaña de Navidad, se registraron 1.186 efectivos menos que en el mes anterior. "El actual escenario geopolítico introduce un elemento adicional de incertidumbre que obliga a seguir de cerca la evolución económica y a reforzar la capacidad de adaptación y resiliencia del tejido empresarial canario", advierten, eso sí, desde la CEOE Tenerife.