Carlos Vives se suma a la lista de ganadores de los Premios Dial Tenerife 2026

Los Premios Dial Tenerife continúan desvelando los nombres que formarán parte de su esperada 30ª edición. Carlos Vives suma al cartel de premiados en el que ya figuran nombres como Luis Fonsi, Laura Pausini, Leire Martínez, Pablo Alborán, Sergio Dalma, Pablo López, Amaral, Café Quijano, Ezio Oliva, Marta Sánchez, Nil Moliner, Funambulista, Antoñito Molina, Depol, Antonio José, Merche y Kany García. Además, Ana Torroja, Luz Casal, Mónica Naranjo y Antonio Carmona recibirán los Premios Dial a la Trayectoria

El cantante colombiano recogerá su premio y actuará el jueves 12 de marzo en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, en una noche que reunirá a muchas de las figuras más destacadas de la música en español.

Nacido en Santa Marta (Colombia) el 7 de agosto de 1961, Carlos Vives es uno de los grandes embajadores de la música latina en el mundo. Tras iniciar su carrera en la interpretación y la música durante los años ochenta, alcanzó proyección internacional en los noventa gracias a una propuesta innovadora que combinaba el vallenato y otros ritmos tradicionales colombianos con sonidos contemporáneos como el pop y el rock. Discos como Clásicos de la Provincia, La Tierra del Olvido o Déjame Entrar no solo revitalizaron la música colombiana, sino que marcaron a toda una generación. Ganador de múltiples Latin Grammy y reconocido con numerosos premios internacionales, Vives ha sabido mantener una carrera sólida, sumando éxitos y colaboraciones globales con artistas como Shakira, Ricky Martin, Sebastián Yatra, Daddy Yankee o Mark Anthony, entre otros muchos, consolidándose como una de las voces imprescindibles del panorama musical en español.