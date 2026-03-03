Lucho RK y La Pantera regresan a Gran Canaria tras arrasar en la península

El regreso a casa está cada vez más cerca —y también cada vez más lleno. Lucho RK y La Pantera actuarán el próximo 14 de marzo en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, en un concierto que encara sus últimos días con disponibilidad limitada de entradas.

El dúo canario atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria tras el lanzamiento de su EP “TA FACIL”, un trabajo que debutó íntegramente en el Top 50 España de Spotify en la semana de su estreno y que los ha consolidado como una de las propuestas más firmes de la escena urbana nacional, reforzando además la proyección del talento canario en el panorama estatal.

Ese crecimiento se ha reflejado con fuerza en directo. En el arranque del FASSSILITO TOUR llegaron a vender 8.500 entradas en apenas una hora y colgaron el cartel de sold out en ciudades como Bilbao, Sevilla o Barcelona, además de registrar una altísima demanda en Madrid. Una respuesta que confirma el momento que viven y que convierte esta cita en Gran Canaria en un regreso especialmente simbólico.

El 14 de marzo presentarán en la isla un show intenso y cuidado al detalle, trasladando al escenario la estética y el sonido que han definido esta nueva etapa, junto a los temas que han marcado su evolución desde PINKY PROMISE 2 hasta “TA FACIL”.

A día de hoy, y a poco más de una semana para el concierto, quedan muy pocas entradas disponibles, por lo que la organización recomienda no dejar la compra para el último momento ante la previsión de lleno.

Las entradas continúan a la venta a través de entradas.com.

Datos del evento

Fecha: 14 de marzo de 2026

Lugar: Anexo del Estadio de Gran Canaria

Entradas: disponibles en entradas.com

Noticias relacionadas

Este concierto cuenta con la colaboración de Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria – La Isla de Mi Vida, Fred. Olsen Express, Cajasiete, Archipiélago Renting, I Love, LCNDM, New Event y Taste The Floor.