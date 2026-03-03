Los nacionalistas canarios afrontan divididos el conflicto de Irán

Las posiciones de los principales partidos políticos de ámbito nacional sobre los ataques de EEUU e Israel a Irán han quedado claras en los últimos días. El Gobierno y el PSOE se oponen al conflicto por ir en contra de la legalidad internacional y no haberse debatido en la OTAN, mientras que el PP y Vox critican la postura del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y le exigen que se alinee con la posición de las principales potencias de la UE y Reino Unido. También en Canarias las principales formaciones nacionalistas, CC y NC, difieren en su visión de una guerra que sí concita la preocupación por el impacto que pueda tener en los precios de los combustibles, del transporte y, como consecuencia, en la inflación.

La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, se ha mostrado prudente para evitar más alarmismo, si bien ha reivindicado a Canarias como una "plataforma de paz" y descarta que el Archipiélago pueda convertirse en una base militar para cualquier tipo de actividad bélica. La parlamentaria nacionalista indicó que "es imposible pensar" que el conflicto en Oriente Próximo y Medio "no va a afectar" a las Islas dada su lejanía ya que se trata de un espacio geopolítico en el que se "mueven" materias primas "tan importantes" como petróleo y gas, básicos para la economía mundial y que van a registrar subidas en los precios.

La opinión comedida de Valido contrasta con la del presidente del Gobierno y secretario general de CC, Fernando Clavijo, que el lunes manifestó sus discrepancias con la posición del presidente Pedro Sánchez tras los bombardeos iniciados el fin de semana en Irán. Aunque evidenció sus diferencias por situarse España fuera de la órbita de los principales países de la UE, Clavijo evitó pronunciarse al considerar que la política exterior es competencia exclusiva del Estado. El jefe del Ejecutivo regional indicó que se reservaba su opinión por ser de carácter personal, al tiempo que recalcó que “tiene que ser leal institucionalmente”.

Sin embargo, Nueva Canarias (NC) se opone frontalmente a la guerra abierta en Oriente Próximo por los ataques de EEUU e Israel. El secretario general de la organización canarista, Luis Campos, critica duramente la "desestabilización" que supone este nuevo conflicto y la debilidad mostrada por la UE. NC sí está de acuerdo con la postura del Gobierno español ya que "expresa algo evidente y es que se trata de una nueva agresión unilateral al margen de cualquier legalidad internacional, se impone la ley del más fuerte lo que hace al mundo más inseguro e inestable", añade Campos.

El líder de NC cuestiona la "irresponsabilidad" de Fernando Clavijo por hacer "seguidismo" de las posiciones de su socio de gobierno, el PP: "No es consciente de los riesgos que tiene Canarias", recalca en relación con las discrepancias mostradas por el dirigente de CC y advierte sobre la "visión expansionista" de Marruecos, que se podría ver alentada "por la falta de normas que pretenden imponer EEUU e Israel".

Las dos formaciones nacionalistas sí están seriamente preocupadas por el impacto que esta nueva crisis puede suponer sobre los precios en Canarias y la espiral inflacionista que supondría como ya ocurrió cuando Rusia invadió a Ucrania en 2002, que alcanzó un pico del 9,5% en los primeros meses de ese año tras el inicio de la guerra.