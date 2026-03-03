Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos

La borrasca Regina ya está dejando sus primeros efectos en Gran Canaria. Desde esta tarde se registran nevadas en las cumbres, con temperaturas que rondan los 0 grados, y los primeros copos cayendo a partir de los 1.700-1.800 metros de altitud.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había advertido de que la baja fría situada en el Atlántico, entre Canarias y el suroeste peninsular, provocaría una situación de inestabilidad en el Archipiélago, con cielos cubiertos, precipitaciones y nieve en cotas altas. La previsión se está cumpliendo en la cumbre grancanaria, donde ya se observan placas de hielo en la calzada.

Ante esta situación, los accesos al Pico de las Nieves y a la zona de Los Pechos permanecen cerrados. En concreto, continúan cortadas la GC-134 (acceso al Pico de las Nieves) y la GC-135 (acceso a Los Pechos) por seguridad.

Operarios y efectivos se encuentran en la zona informando a los conductores y evitando el tránsito hacia las áreas afectadas, mientras la isla permanece en prealerta por fenómenos costeros adversos y viento.

Regina no solo está afectando a Canarias. Según AEMET, la borrasca dejará lluvias en el Archipiélago y en Andalucía occidental, donde podrían ser localmente fuertes. En Canarias, además de las precipitaciones, se esperan rachas muy fuertes de viento y un descenso de las temperaturas máximas.

La cota de nieve se sitúa por encima de los 1.700 metros y no se descartan acumulaciones significativas en las próximas horas si las precipitaciones continúan.

La recomendación es extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas altas de la isla mientras se mantengan las condiciones adversas.