Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Irán: Canarios en Oriente MedioDirecto borrasca Regina en CanariasSindicatos eductativosLey de bibliotecas canariasLola, la estudiante de 92 añosLa mejor Hamburguesería de España
instagramlinkedin

La Policía Canaria registra un centro de menores migrantes en Puerto de La Cruz

La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias confirma la intervención policial, que se suma a otras investigaciones por presuntos abusos y delitos de odio

Registran un centro de menores migrantes en Tenerife

Registran un centro de menores migrantes en Tenerife

Policía Canaria

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un dispositivo de la Policía Canaria ha iniciado este martes una intervención en un centro de menores migrantes situado en un antiguo hotel del municipio de Puerto de la Cruz, gestionado por la ONG Quorum Social 77. La actuación fue adelantada por Canarias Ahora y confirmada a Europa Press por fuentes de la Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

La intervención se enmarca en una operación más amplia de inspección y registro de centros de acogida de menores. El pasado mes de julio, la Policía Canaria ya registró las oficinas de la entidad y varios de sus recursos. La actuación que concluyó con la detención de dos directivos y el cierre del centro José García I, ubicado en Arinaga.

Dos meses antes, las autoridades habían clausurado el recurso La Fortaleza I, en Santa Brígida, también gestionado por la misma asociación, dentro de una investigación por presuntos delitos de lesiones, delitos de odio y amenazas. En el marco de ese proceso judicial se destapó entonces un presunto patrón de abusos que incluía castigos físicos e insultos racistas hacia los menores. Posteriormente, en noviembre, fueron detenidas dos personas —una de ellas educador social— tras el registro de otro centro de menores migrantes gestionado por la ONG, ubicado en Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

Noticias relacionadas

Las diligencias forman parte de una investigación dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas, abierta en el mes de mayo, que ya ha ordenado el cierre de dos recursos. La Policía Canaria no descarta ampliar los registros a otros centros gestionados por esta misma entidad. La ONG Quorum 77 es una de las asociaciones que más dinero gestiona del presupuesto total destinado a la atención de menores migrantes. Sus centros cuentan con una capacidad que supera las 1.900 plazas. Quorum Social 77 tendría una facturación potencial de más de cinco millones mensuales -de los 190 millones anuales que destina Canarias a esta área- en aquellos momentos en los que todas sus plazas estén ocupadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
  2. Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
  3. DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
  4. La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
  5. Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou
  6. Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
  7. El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve
  8. La parodia de “Ni Borracho” de Quevedo que se hace viral al retratar la realidad social de Canarias

La Policía Canaria registra un centro de menores migrantes en Puerto de La Cruz

La Policía Canaria registra un centro de menores migrantes en Puerto de La Cruz

Esto es todo lo que tienes que saber de los ‘Premios Canarias de Economía Sostenible’

Esto es todo lo que tienes que saber de los ‘Premios Canarias de Economía Sostenible’

El tiempo da un nuevo giro en Canarias: tras Regina, los modelos apuntan a una dana con más inestabilidad

El tiempo da un nuevo giro en Canarias: tras Regina, los modelos apuntan a una dana con más inestabilidad

BBVA impulsa la Inteligencia Artificial en el campo

BBVA impulsa la Inteligencia Artificial en el campo

Canarias registra la cifra más baja de paro en 19 años

Canarias registra la cifra más baja de paro en 19 años

Regina se extiende desde Canarias al resto de España con tormentas

Regina se extiende desde Canarias al resto de España con tormentas

¿Cómo combate el desperdicio alimentario Mercadona? 20.000 toneladas de alimentos recuperados y donados en 2025

¿Cómo combate el desperdicio alimentario Mercadona? 20.000 toneladas de alimentos recuperados y donados en 2025

Regina cubre de blanco la cumbre de Gran Canaria: sigue en directo el temporal en Canarias

Regina cubre de blanco la cumbre de Gran Canaria: sigue en directo el temporal en Canarias
Tracking Pixel Contents